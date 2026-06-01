Berrettini ai quarti del Roland Garros vittoria su Cerundolo in tre set

Il tennista italiano Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros sconfiggendo l'argentino Juan Manuel Cerundolo in tre set con il punteggio di 6-3 7-6 7-6. Dopo una partita combattuta Berrettini ha celebrato il successo ringraziando il pubblico e confermando la sua passione per il tennis dopo numerosi infortuni. L'azzurro ora guarda ai quarti con fiducia ma senza sottovalutare gli avversari.

Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros battendo l'argentino Juan Manuel Cerundolo . La partita è durata tre set con il punteggio finale di 6-3, 7-6, 7-6 in favore dell'azzurro.

Berrettini ha dimostrato grande determinazione e resilienza durante tutto il match riuscendo a rimontare nei momenti cruciali, in particolare nel terzo set when ha recuperato un doppio mini break. Dopo la vittoria Berrettini ha espresso la sua felicità per il supporto del pubblico parigino: Mi sento alla grande mi sento felice grazie mille per il supporto di questo stadio così pieno. Ecco perché ci alleniamo perché lottiamo voglio godermi questa vittoria questa atmosfera insieme con la mia famiglia.

Intervistato da Mats Wilander Berrettini ha parlato della sua passione per il tennis e dei momenti difficili superati grazie al suo carattere e alla resilienza. Il tennis è l'amore della mia vita altrimenti non sarei qui dopo tante pause e tanti infortuni. Ho avuto momenti duri ma sono finalmente tornato. I quarti di finale rappresentano un traguardo significativo尤其 considerando l'eliminazione di altri favoriti come Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Berrettini però rimane con i piedi per terra sottolineando che il tabellone è ancora pieno di giocatori di qualità come Alexander Zverev e il connazionale Flavio Cobolli. Io penso a me stesso ha detto. Il terzo set èstatesparta da una situazione di svantaggio per Berrettini when Cerundolo aveva recuperato fino al 6-6. Il tie-break è stato decisivo con Berrettini che ha chiuso 8-6 dimostrando una grande concentrazione nei punti importanti.

La vittoria arriva dopo una serie di infortuni che hanno condizionato la sua carriera recente e rappresenta un ritorno ai vertici del tennis mondiale. La sua prestazione al Roland Garros conferma la sua capacità di competere nei tornei del Grande Slam. Il pubblico francese ha apprezzato il suo stile di gioco potente e il comportamento sul campo. Berrettini ora affronterà i quarti di finale con la consapevolezza di poter andare lontano ma senza pressioni eccessive.

La sua attenzione rimane sul prossimo avversario e sul continuare a migliorare





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