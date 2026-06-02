Berrettini avanza ai quarti del Roland Garros nonostante il malocchio della sorella di Cerundolo

Il tennista italiano Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros sconfiggendo l'argentino Francisco Cerundolo. Durante il match, la sorella del giocatore argentino è stata ripresa mentre faceva il malocchio verso Berrettini, un gesto che ha suscitato polemiche ma che non ha influito sul risultato.

Durante il torneo del Roland Garros , si è verificato un episodio curiale che ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico. Matteo Berrettini , tennista italiano, ha conquistato i quarti di finale del torneo parigino, superando l'argentino Francisco Cerundolo in un match combattuto.

L'attenzione non è stata solo sulla prestazione sportiva, ma anche su una singolare espressione di tifo non convenzionale. Durante il tie-break del terzo set, le telecamere hanno catturato la sorella del tennista argentino mentre indirizzava gesti e parole di chiaro sfavore verso Berrettini. Il video ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando dibattiti e critiche verso un gesto considerato antisportivo e inappropriato.

La maledizione, come è stata definita da alcuni commentatori, non ha avuto alcun effetto sul risultato finale: Berrettini ha prevalso, approdando ai quarti di finale. Questa vittoria assume un significato ancora maggiore se si considera la condizione fisica del giocatore italiano,reduce da un periodo non semplice e da risultati altalenanti negli ultimi mesi. La sua prestazione a Parigi ha superato ogni più rosea aspettativa, dimostrando resilienza e determinazione.

Il Roland Garros, uno dei tornei più prestigiosi del mondo, continua a riservare colpi di scena sia in campo che sugli spalti. L'episodio del malocchio ha messo in luce quanto le dinamiche extra-sportive possano talvolta offuscare lo spirito del gioco, ma il risultato finale ha premiato l'atleta che ha saputo mantenere la concentrazione.

Berrettini, ora atteso per un quarto di finale di alto livello, può guardare con fiducia al prosieguo del torneo, mentre per la famiglia Cerundolo si apre una discussione sul Fair Play e sul comportamento da tenere in eventi di portata globale





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