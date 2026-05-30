Berrettini conquista gli ottavi a Parigi dopo la partita più lunga della sua carriera

Matteo Berrettini, 30enne e 105° nel ranking mondiale, vince al Roland Garros una battaglia di 5 ore e 13 minuti contro l'argentino, raggiungendo gli ottavi di finale e scrivendo il match più lungo della sua vita.

Matteo Berrettini ha scritto una pagina memorabile nella sua carriera tennistica, conquistando al Roland Garros il posto tra gli ottavi di finale dopo una battaglia che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso per più di cinque ore.

Il tennista romano, 30enne, classificato al 105° posto nel ranking mondiale, ha superato l'argentino Francisco nella partita più lunga della sua vita, con un punteggio finale di 7-6 (7-3), 5-7, 6-7 (4-7), 6-4, 7-6 (15-13). Il match, conclusosi al quarto match point complessivo, ha richiesto una resistenza fisica e mentale eccezionale, poiché Berrettini ha dovuto annullare due match point avversari nel tie‑break decisivo, dimostrando una concentrazione assoluta fino all'ultimo colpo.





L'incontro, durato esattamente 5 ore e 13 minuti, ha superato di gran lunga il precedente record personale di 4 ore e 49 minuti, confermando la capacità dell'azzurro di affrontare momenti di estrema pressione. Nel racconto della partita, Berrettini ha ricordato il sostegno della sua famiglia, in particolare del fratello, e del pubblico presente in tribuna, che ha trasformato la fatica in un incoraggiamento continuo.

"Non me lo aspettavo, sono così contento, stanco e grato a questa squadra incredibile", ha dichiarato l'emozionato atleta subito dopo il match, evidenziando l'importanza di avere una base solida di supporto durante le lunghe battaglie sul campo.



Il prossimo avversario di Berrettini sarà il vincitore del match tra l'argentino avversario, una sfida che si preannuncia altrettanto combattuta.

L'italiano, pur mostrando modestia, ha voluto rendere omaggio al suo avversario: "Francisco ha giocato una gara incredibile, forse ha sbagliato due palle in cinque ore, e io ho dovuto trovare la strada per vincere". Ha inoltre sottolineato che il risultato non è frutto di un caso, ma di un impegno costante: "Sinceramente non mi aspettavo di arrivare agli ottavi, c'è tanto lavoro dietro per tornare a disputare questi match.

Durante l'incontro mi sono detto che meritavo di essere qui, anche se avessi perso". Dopo la vittoria, Berrettini ha dichiarato di volersi concedere un meritato riposo, ma soprattutto di godersi l'emozione di aver conquistato un traguardo così importante nella sua carriera, sperando di poterne fare tesoro per i prossimi impegni nel circuito ATP.





Questa impresa rappresenta non solo un record personale, ma anche un segnale positivo per il tennis italiano, che vede nei protagonisti come Berrettini una speranza di ritorno ai livelli più alti del panorama internazionale. Il risultato, infatti, ricorda le grandi vittorie degli azzurri del passato e alimenta le aspettative dei tifosi e dei media, desiderosi di vedere i loro rappresentanti competere con i migliori al Grande Slam di Parigi.

Con la determinazione dimostrata in questa maratona di sei set, il futuro appare promettente per Matteo Berrettini, che si prepara a fronteggiare nuove sfide con la stessa grinta che lo ha portato fin qui





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