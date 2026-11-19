Matteo Berrettini sostituisce Simone Bolelli nella roster italiana per le Finals di Bologna. L'Italia punta al quarto titolo consecutivo di Coppa Davis contro la Corea del Sud.

La squadra italiana di Coppa Davis per le Finals di Bologna vede un'importante varazione nella rosa dei convocati. Il capitano azzurro Matteo Berrettini ha sostituito Simone Bolelli, ottenendo un posto tra i giocatori chiamati in causa per la competizione.

Berrettini sostituisce Bolelli nella rosa azzurra

La decisione è stata presa dal capitano, che ha inserito il numero quarantatre del ranking ATP nella formazione finale. Questa scelta arriva dopo giorni in cui il tennista romano ha espresso il desiderio di tornare a essere protagonista con la maglia della Nazionale. Durante le ATP Finals, Berrettini ha continuato ad allenarsi con Luciano Darderi e ha sostenuto l'amico Flavio Cobolli, confermando la sua vicinanza al gruppo.

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Per la Coppa Davis, l'evento ha sempre avuto un significato particolare per il capitano. Egli è stato protagonista delle ultime due edizioni della competizione, dimostrando di sapersi esaltare nelle competizioni a squadre. In queste occasioni, il sostegno dei compagni e l'atmosfera della Nazionale diventano una motivazione aggiuntiva. Il tecnico Filippo Volandri ha deciso di puntare nuovamente su di lui, effettuando un solo cambio rispetto alla lista iniziale annunciata in precedenza.

Confermati Cobolli, Musetti e la difesa del titolo

Oltre al cambiamento nella coppia e nel singolo, la formazione conferma altri elementi chiave. Sono stati confermati Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Davide Vavassori. Questo mix di esperienza ed entusiasmo rappresenta la base sulla quale l'Italia punta al suo quarto titolo consecutivo, un traguardo storico se raggiunto.

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La squadra arriva all'appuntamento di Bologna dopo aver vinto le ultime tre edizioni della Coppa Davis. Tra le novità, spicca la presenza di Cobolli, alla sua prima convocazione in Nazionale dopo la migliore stagione della sua carriera. Grande attesa è anche per Lorenzo Musetti, reduce da un ottimo finale di stagione, e per Cobolli, che ha chiuso un anno importante conquistando la qualificazione alle ATP Finals.

Calendario partite e debutto contro la Corea del Sud

Il calendario delle partite è ormai definito e il debutto dell'Italia è previsto per mercoledì 25 novembre. In questa data, gli azzurri affronteranno la Corea del Sud nella sfida valida per i quarti di finale. È un'occasione cruciale per confermare il dominio azzurro nel panorama tennistico mondiale e per dare continuità al cammino vittorioso degli ultimi tre anni.

Per Berrettini, questa convocazione rappresenta un'ulteriore opportunità per lasciare il segno in una competizione che negli ultimi anni lo ha visto tra i protagonisti assoluti della squadra azzurra. La sua presenza, unita a quella di altri campioni come Musetti e Cobolli, rende l'Italia una delle favorite principali per la conquista del trofeo.