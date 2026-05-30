Berrettini e Cobolli scrivono la storia del tennis italiano

Matteo Berrettini e Flavio Cobolli hanno dimostrato la loro grandezza nel tennis italiano, conquistando due delle partite più emozionanti e gloriose della loro carriera. La vittoria di Berrettini e la prestazione di Cobolli hanno confermato che il tennis italiano non si identifica solo con le vicissitudini di Jannik Sinner, ma anche con giocatori come Berrettini e Cobolli che rappresentano la grande tradizione del tennis italiano.
Matteo Berrettini ha conquistato una delle partite più lunghe e gloriose della sua carriera, mentre Flavio Cobolli ha dimostrato la sua maggiore esperienza e tecnica nel match contro Learner Tien.
Matteo Arnaldi ha lottato per quasi cinque ore contro Raphael Collignon, dimostrando la sua capacità di resistenza e determinazione. La vittoria di Berrettini e la prestazione di Cobolli hanno confermato che il tennis italiano non si identifica solo con le vicissitudini di Jannik Sinner, ma anche con giocatori come Berrettini e Cobolli che rappresentano la grande tradizione del tennis italiano. Il prossimo avversario di Berrettini sarà Juanma Cerundolo, mentre Cobolli si affronterà con Zachary Svajda
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