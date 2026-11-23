Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti mostrano distanza a Bologna. Allenamenti separati e silenzi nei media pre-Coppa Davis. Analisi della situazione.

La vigilia delle Final Eight di Coppa Davis a Bologna sta diventando il palcoscenico di un clima teso all'interno dello spogliatoio azzurro. La presenza di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, figure centrali del tennis italiano, è segnata da evidenti segnali di distanza reciproca. Questi segnali riguardano sia gli allenamenti separati che i comportamenti pubblici durante le conferenze stampa.

Distanze evidenti tra i due tennisti

La situazione ha attirato l'attenzione ben oltre il campo da tennis, rompendo il tradizionale spirito di unità tipico della competizione. Durante gli appuntamenti ufficiali con i media, la mancanza di riavvicinamento tra i due azzurri è stata particolarmente visibile. Berrettini e Musetti si sono seduti alle estremità opposte del tavolo, evitando qualsiasi occasione di interazione diretta. Questo comportamento ha alimentato le indiscrezioni sul loro rapporto personale.

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Le divisioni si sono confermate anche durante le sessioni di preparazione. Matteo Berrettini ha lavorato sul campo centrale in compagnia di Giovanni Croby Cobolli, creando una dinamica di allenamento specifica. Contemporaneamente, Lorenzo Musetti ha svolto una sessione pomeridiana con lo spagnolo Rafael Jodar, rimanendo fisicamente separato dal resto del gruppo principale. Non è avvenuta alcuna sessione di allenamento condivisa, consolidando l'immagine di due rivali piuttosto che di compagni di squadra.

Il contesto e le precedenti tensioni

Il momento del recupero di Jannik Sinner al ginocchio, con l'intervento alla bandelletta ileotibiale, ha creato un vuoto tattico ed emotivo nel team. Le voci su un deterioramento del rapporto tra Berrettini e Musetti circolano da settimane, riaccese da episodi passati. In particolare, al torneo di Vienna, Berrettini aveva commentato il successo di Musetti a Lione definendolo un amico. La risposta breve e il sorriso imbarazzato avevano già suggerito una possibile crisi relazionale che ora sembra concretizzarsi.

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Anche a Bologna, Matteo ha preferito non fare riferimenti personali al rapporto con Lorenzo. Concentrandosi esclusivamente sulla Nazionale, ha sottolineato l'onore di rappresentare l'Italia dopo la sua inclusione nella lista dei selezionati. La sua iniziale esclusione era stata un punto di tensione, risolto poi con la convocazione finale. La mancanza di commenti sulle dinamiche interne contribuisce a mantenere un'aura di mistero intorno alle effettive condizioni dello spogliatoio.

Le prospettive future per la squadra

Al momento, l'attenzione si sposta esclusivamente sul campo di gioco e sui risultati sportivi. La squadra guidata da Filippo Volandri punta a conquistare il quarto titolo consecutivo di Coppa Davis. La rosa completa include Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Giovanni Croby Cobolli, Francesco Massimiliano Darderi e Andrea Vavassori. Questa composizione rappresenta l'unità ufficiale del team italiano in vista della competizione.

L'esordio dell'Italia è fissato per mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud. La partita stabilirà le sorti del girone e l'atteggiamento della squadra in generale. Le esigenze della competizione potrebbero favorire un riavvicinamento tra i due tennisti attraverso la condivisione dello spogliatoio. La pressione della gara potrebbe agire da collante, superando le freddezza personali accumulate nei mesi precedenti.

Rimane da capire se il gelo tra Musetti e Berrettini continuerà a essere uno dei temi più discussi della spedizione azzurra. La loro capacità di giocare come compagni potrebbe essere la vera sfida tattica di Filippo Volandri. Gli osservatori attendono con curiosità il primo match per verificare se le dinamiche interne si evolvono positivamente. Il tennis italiano deve ora concentrarsi sull'obiettivo del quarto trofeo consecutivo, lasciando le polemiche personali in secondo piano.