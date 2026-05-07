Berrettini eliminato al primo turno agli Internazionali BNL d’Italia: Popyrin vince 6-2, 6-3

Matteo Berrettini esce precocemente dagli Internazionali BNL d’Italia dopo una sconfitta contro Alexei Popyrin. Il tennista romano, reduce da un periodo difficile, non riesce a ribaltare il match e cede in due set.

Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia, un risultato che non capitava dal 2017. Il tennista romano, attualmente al 100° posto del ranking ATP , è stato sconfitto dall’australiano Alexei Popyrin , numero 60 del mondo, con un netto punteggio di 6-2, 6-3.

La partita, durata poco meno di un’ora e mezza, ha visto Popyrin dominare con grande equilibrio e precisione, dimostrando una superiorità tecnica che Berrettini non è riuscito a contrastare efficacemente. Il primo set è stato caratterizzato da un equilibrio iniziale, con entrambi i tennisti che difendevano i propri servizi fino al sesto game, quando Popyrin ha conquistato il break decisivo, chiudendo il set in 38 minuti.

Nel secondo set, Berrettini ha cercato di rilanciarsi, servendo anche il suo primo ace, ma Popyrin ha nuovamente avuto la meglio, rubando il servizio con un punto di grande stile, una palombella che ha beffato il potente servizio di Berrettini. Nonostante tre palle break annullate, il tennista romano ha ceduto sul punteggio di 6-3, concludendo così la sua avventura al Foro Italico.

Popyrin, che ora sfiderà il ceco Mensik, ha così registrato la sua seconda vittoria su Berrettini in cinque incontri, consolidando la sua posizione nel torneo e dimostrando di essere in grande forma





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