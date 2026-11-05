Berrettini si ritira da Parigi, la speranza per la Coppa Davis non è ancora finita

Matteo Berrettini abbandona il torneo di Parigi per un infortunio al braccio. Il capitano Volandri può ancora inserirlo in lista per la Final 8 di Coppa Davis entro il 23 novembre.

Il tennista romano Matteo Berrettini ha deciso di abbandonare il torneo parigino concludendo la sua partecipazione alla competizione. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato sui suoi canali social ufficiali dove ha spiegato le motivazioni dello stop immediato. Questo ritiro arriva dopo aver superato con successo i primi due turni del torneo battendo l'americano Brandon Nakashima e il francese Ugo Humbert.

La causa del ritiro immediato

Berrettini ha confermato che un dolore persistente al braccio, avvertito negli ultimi giorni, non gli consente di scendere in campo per la partita in programma quella sera. Il giocatore ha specificato che nei prossimi giorni si sottoporrà a tutti gli accertamenti medici necessari per comprendere meglio la natura del problema. Ha inoltre ringraziato il pubblico per il sostegno e l'affetto ricevuto quotidianamente dentro e fuori dalle palestre.

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Le speranze per la convocazione in nazionale

Nonostante l'addio anticipato a Parigi, le speranze di Berrettini di essere convocato per la Coppa Davis non sono ancora completamente esaurite. Le pre-convocazioni diramate dal capitano Filippo Volandri la settimana scorsa lo avevano inizialmente escluso dal quintetto di Bologna. La squadra selezionata per la Final 8 era composta da Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

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Le opzioni strategiche del capitano Volandri

La regola della Federazione Internazionale di Tennis prevede che il capitano possa effettuare fino a tre modifiche alla lista dei convocati. Questa finestra di opportunità rimane aperta fino alle ore undici del giorno precedente l'inizio delle partite della Final 8. Nel caso specifico, il termine ultimo per qualsiasi inserimento o modifica scadrà lunedì 23 novembre.

L'impatto tattico sulla strategia italiana

Una prestazione di alto livello contro uno sfidante di calibro come Carlos Alcaraz avrebbe probabilmente convinto il capitano a tentare una mossa rischiosa ma strategica. Un simile risultato avrebbe potuto servire a Volandri per riproporre lo schema tattico originale o modificare l'assetto della squadra in vista degli incontri decisivi. La presenza di Berrettini, dato il suo pedigree, resterebbe un asset fondamentale per le prospettive italiane nel torneo.