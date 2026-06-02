Berrettini vola ai quarti al Roland Garros, battuto Cerundolo tra polemiche per il malocchio

Matteo Berrettini supera Juan Manuel Cerundolo in tre set e conquista i quarti di finale al Roland Garros, vendicando l'amico Sinner. Durante il match, la fidanzata dell'argentino tenta un gesto scaramantico che fa discutere.

Matteo Berrettini ha compiuto un'impresa straordinaria al Roland Garros , conquistando i quarti di finale con una vittoria sofferta ma meritata contro Juan Manuel Cerundolo . Il tennista romano, reduce da mesi difficili a causa di infortuni e prestazioni altalenanti, ha dimostrato di essere tornato ai massimi livelli, regalando una prestazione ricca di carattere e determinazione.

Il match, giocato sul campo Philippe-Chatrier, è stato combattuto e si è deciso ai tie-break, dove Berrettini ha mostrato una freddezza e una lucidità che hanno fatto la differenza. L'italiano ha vinto il primo set 7-6, perso il secondo 3-6, e poi ha chiuso il terzo al tie-break con un netto 7-4, staccando il pass per i quarti.

Una vittoria che ha un sapore speciale anche perché vendica l'eliminazione dell'amico Jannik Sinner, sconfitto dallo stesso Cerundolo qualche giorno prima dopo aver accusato un malore in campo. Berrettini ha così restituito il favore, dimostrando la forza del gruppo italiano. L'episodio che ha catalizzato l'attenzione di fan e media è stato il gesto della fidanzata di Cerundolo, ripresa dalle telecamere mentre tentava un malocchio contro Berrettini durante il tie-break del terzo set.

La ragazza, con espressione concentrata e movimenti delle mani inequivocabili, ha attirato le critiche del pubblico e degli appassionati di tennis, che hanno giudicato il comportamento antisportivo e fuori luogo. Il video ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando un dibattito sulla scaramanzia e il fair play nello sport. Nonostante il tentativo di influenzare negativamente l'italiano, Berrettini è rimasto imperturbabile e ha chiuso il match con un ace, mandando un segnale chiaro: la sua concentrazione è incrollabile.

Cerundolo, dal canto suo, non ha avuto responsabilità dirette, ma la vicenda ha gettato un'ombra sulla sua immagine, con molti che hanno criticato l'ambiente che lo circonda. Berrettini ha dedicato la vittoria alla sua squadra e ai tifosi, sottolineando l'importanza di credere in se stessi anche nei momenti più bui. Ora lo attende una sfida ancora più impegnativa nei quarti, dove affronterà un avversario di alto livello (ancora da definire).

Il suo percorso al Roland Garros è già considerato un successo, ma il romano non vuole fermarsi qui: il sogno di alzare il trofeo è più vivo che mai. La sua resilienza e la capacità di superare le avversità, sia fisiche che psicologiche, lo rendono un esempio per molti. Il mondo del tennis italiano incrocia le dita, sperando che questo sia solo l'inizio di una grande cavalcata parigina.

Intanto, il gesto scaramantico della fidanzata di Cerundolo resterà un curioso aneddoto di questa edizione del Roland Garros, un episodio che ha aggiunto un pizzico di teatralità a un torneo già ricco di emozioni





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