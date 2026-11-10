Bertulazzi evade dai domiciliari in Argentina: l'ex Br del sequestro Costa è in fuga

L'ex brigatista Bertulazzi è evaso dai domiciliari a Buenos Aires mentre l'estradizione in Italia era imminente. È in corso una caccia all'uomo in tutto il Paese sudamericano.

L'ex brigatista Bertulazzi, 74 anni, è evaso dagli arresti domiciliari in cui si trovava da due anni nella sua casa nel centro di Buenos Aires, in Argentina. Il fuggitivo era in attesa dell'estradizione in Italia, che stava per essere eseguita con l'intervento dell'Interpol.

Secondo quanto riportato, la fuga arriva nel momento in cui il percorso verso il rientro in Italia sembrava ormai completato. Bertulazzi aveva già perso ogni possibilità di ottenere un rinvio, dopo che l'ultimo ricorso contro l'estradizione, presentato per motivi di salute, era stato respinto.

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Il meccanismo della fuga dai domiciliari a Buenos Aires

Bertulazzi si trovava agli arresti domiciliari da due anni in un'abitazione del centro di Buenos Aires. Nonostante la misura restrittiva, ha lasciato la casa e si è reso irreperibile, scegliendo la fuga piuttosto che il trasferimento in un carcere italiano.

La Polizia argentina ha fatto sapere che nel Paese sudamericano è in corso una imponente caccia all'uomo. Le ricerche coinvolgono le forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di rintracciare l'ex brigatista.

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Bertulazzi aveva ottenuto lo status di rifugiato in Argentina, ma lo ha perso. Il giudice della Suprema Corte ha emesso nei suoi confronti un mandato di cattura, che rende ora il fuggitivo ricercato a livello giudiziario.

Le ragioni di salute e la posizione del legale argentino

L'avvocato argentino di Bertulazzi ha spiegato che il suo assistito aveva subito tre ictus negli ultimi anni e che era in attesa di nuovi controlli medici. Le condizioni di salute erano al centro dell'ultimo ricorso presentato contro l'estradizione.

Il ricorso è stato però respinto dalle autorità competenti, e questo ha aperto la strada all'imminente consegna alla giustizia italiana. La difesa, pur sottolineando la fragilità fisica del suo assistito, non ha potuto evitare il rientro previsto in Italia.

Il governo italiano ha chiesto l'estradizione all'Argentina, nel quadro di un procedimento giudicato complicato. Il caso ha dunque coinvolto due Paesi, con percorsi giudiziari distinti che si sono intrecciati nel corso degli anni.

Dalla condanna del 1997 alla latitanza in Sudamerica

Bertulazzi è stato condannato a ventisette anni di reclusione dalla Corte d'appello di Genova nel 1997. Era già latitante da dieci anni quando la condanna è diventata definitiva nei suoi confronti.

Veronese di nascita, Bertulazzi si è trasferito da bambino a Genova, dove negli anni Sessanta ha aderito alla militanza armata nella colonna genovese '28 marzo' delle Brigate Rosse. Nel 1977 ha preso parte al sequestro dell'armatore Pietro Costa, durato 81 giorni, prima della liberazione dopo il pagamento di un riscatto di un miliardo e mezzo di vecchie lire.

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Una parte di quel riscatto è stata utilizzata anche per acquistare l'appartamento di via Camillo Montalcini a Roma, dove Pietro Costa era stato tenuto prigioniero. Nello stesso 1977 Bertulazzi è rimasto gravemente ferito mentre realizzava un ordigno esplosivo.

Le ultime tracce di Bertulazzi in Italia risalgono al 1980, quando la polizia lo ha visto sotto la casa dell'allora sindaco. Poco dopo l'ex brigatista è riuscito a fuggire all'estero, e Polizia italiana e Interpol hanno ritrovato le sue tracce prima in Grecia e Portogallo, poi in Sudamerica.

Nel 2002 la polizia ha individuato Bertulazzi a Buenos Aires grazie ai movimenti della carta di credito della sua compagna, una dottoressa tedesca impegnata nell'assistenza alle popolazioni dell'area. Dopo lunghi appostamenti davanti a un'abitazione nel centro storico della capitale argentina, nel quartiere San Telmo, il brigatista è stato arrestato, ma dopo otto mesi è stato scarcerato, perché l'Argentina non riconosceva la condanna emessa in Italia in contumacia.

Conseguenze dell'evasione per l'estradizione in Italia

La fuga di Bertulazzi rimette in discussione un iter giudiziario che sembrava ormai alle battute finali. Il ritorno in Italia e il carcere apparivano vicini, anche dopo che la prescrizione della sua condanna era stata annullata.

Per le autorità italiane e per l'Interpol, il prossimo passo è la cattura del fuggitivo, che resta destinatario di un mandato di cattura. Fino al suo arresto, l'estradizione non potrà essere eseguita, e il tempo necessario alla ricerca dipende dall'efficacia delle indagini condotte dalla Polizia argentina.