Gli operatori turistici di Betlemme nutrono speranze per il Natale 2026, con la occupazione alberghiera in aumento a seguito di conflitti e pandemia.

Gli imprenditori e gli albergatori della città di Betlemme, situata nella Cisgiordania occupata, hanno espresso ottimismo in vista della festività natalizia del 2026, prevedendo un parziale ritorno dei visitatori internazionali dopo diversi anni segnati da un drastico calo dovuto alla guerra e alla pandemia di COVID.

Piantagione decorazioni e speranze di ripresa

Operai specializzati hanno recentemente appeso brillanti decorazioni dorate sull'albero di Natale alto 16 metri, noto anche come 52 piedi, posizionato nella celebre Piazza della Mangiatoia. Questo scenario riprende un'usanza tradizionale che negli anni passati vedeva file interminabili di pellegrini stringersi per passare attraverso la stretta entrata in arenaria della Chiesa della Natività, luogo sacro per i cristiani che ritengono sia il sito della nascita di Gesù.

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La città, situata appena a sud di Gerusalemme, basa la propria economia e il livello di occupazione sui visitatori globali che vi giungono specificamente per visitare la chiesa. Non ci si aspetta che il mercato iconico della città sia pieno di turisti come avveniva prima degli attacchi di Hamas contro il sud di Israele il 7 ottobre 2023, evento che ha scatenato l'assalto israeliano a Gaza, ma i proprietari di negozi sperano che questa edizione dell'evento sia più vivace rispetto alle precedenti stagioni festive.

Dati economici e occupazione alberghiera

Elia Al-Arja, vicedirettore dell'Associazione Alberghiera Araba e proprietario di un hotel, ha dichiarato a Reuters che gli indicatori attuali mostrano un aumento del turismo. Nel 2025 l'occupazione degli hotel era ferma all'8%, ma ora è compresa tra il 15% e il 20%. Questa crescita, sebbene modesta, rappresenta un segno tangibile di recupero per il settore locale.

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Al-Arja ha aggiunto che, se le celebrazioni natalizie saranno di buon livello come l'anno precedente, si spera di raggiungere la normalità negli affari. I visitatori stranieri inizieranno a tornare e i voli verso la Terra Santa riprenderanno la loro regolarità, permettendo alla città di stabilizzarsi economicamente dopo un periodo di intensa incertezza.

Impatto della guerra e situazione attuale

Il contesto per questa ripresa è stato ostacolato da vari eventi bellici. Nel 2024 la Piazza della Mangiatoia rimase ampiamente deserta e i negozi di souvenir rimasero chiusi. L'accensione tradizionale dell'albero adornato da luci fu cancellata a causa della guerra in corso a Gaza, che si trova a circa 60 km o 37 miglia da Betlemme. Un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Hamas nel 2025 permise un lento recupero del turismo.

Tuttavia, tale ripresa fu interrotta dalla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran nel febbraio successivo, evento che bloccò i voli e portò alla cancellazione delle prenotazioni. Gli ufficiali dicono ancora che il turismo non è tornato ai livelli pre-bellici. Circa 2,3 milioni di turisti visitarono i territori palestinesi nel 2023 prima dell'otto ottobre, dopodiché i numeri crollarono. I numeri salirono leggermente nel 2025 ma sono previsti limitati per questo Natale.

Conseguenze sociali e prospettiva futura

Maher Canawati, ex sindaco di Betlemme, ha sottolineato che i turisti provengono da oltre 53 paesi, mostrando grandi prenotazioni per i mesi futuri. Nonostante la lenta ripresa, il calo del turismo e la costante minaccia di violenza hanno causato l'abbandono della città da parte di alcune comunità cristiane. Le comunità cristiane sono in declino da generazioni in tutto il Medio Oriente.

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La Cisgiordania, vista dai palestinesi come il nucleo di un futuro stato indipendente, è occupata da Israele dalla guerra del 1967. Israele ha costruito insediamenti ebrei, considerati illegali dalla maggior parte dei paesi, e il territorio è attraversato da violencei dall'inizio della guerra di Hamas nel 2023. Molti palestinesi e israeliani hanno perso la vita negli scontri.