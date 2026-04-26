Bezzecchi secondo a Jerez: 'Marquez imprendibile, ma sono soddisfatto'

Marco Bezzecchi analizza la sua gara al Gran Premio di Spagna, commentando la vittoria di Alex Marquez e le difficoltà incontrate durante il weekend. Focus sul test di lunedì e sulle sensazioni con la moto.

Marco Bezzecchi ha concluso il Gran Premio di Spagna in seconda posizione, alle spalle di un Alex Marquez inarrestabile, conquistando 20 punti fondamentali per la classifica mondiale.

Le sue dichiarazioni a Sky Sport al termine della gara di Jerez rivelano una soddisfazione misurata, ma anche una consapevolezza delle difficoltà incontrate durante il weekend. Bezzecchi ha ammesso che la gara è stata più impegnativa del previsto, sottolineando come il team abbia faticato un po' a trovare il giusto assetto della moto. Nonostante ciò, ha dato il massimo per ottenere il miglior risultato possibile, riconoscendo la superiorità di Marquez.

L'attenzione è ora rivolta al test previsto per lunedì, un'occasione cruciale per analizzare i dati raccolti e definire un piano di lavoro efficace per le prossime gare. Bezzecchi ha descritto la dinamica della gara, evidenziando la sua iniziale difficoltà a tenere il passo dei fratelli Marquez. Dopo un errore di Marc, è riuscito a rimanere in contatto con Alex, alternando momenti di recupero a fasi di stallo.

Un errore alla curva 1 ha permesso a Marquez di allungare, ma Bezzecchi ha continuato a spingere, anche per difendersi dall'attacco di Diggia. Ha riconosciuto che Marquez ha gestito meglio la gara nel suo complesso, mantenendo un vantaggio che si è rivelato decisivo. Negli ultimi giri, Bezzecchi ha preferito non correre rischi eccessivi, consapevole di non essere al massimo della forma fisica e di dover preservare un margine di sicurezza.

Ha confermato di aver dato il 100% fino all'ultimo giro, ma con un occhio alla gestione della gara e alla propria condizione fisica. Un leggero fastidio fisico, una distorsione alla gamba durante le prove e un malessere allo stomaco, hanno contribuito a rendere la gara ancora più impegnativa. L'analisi di Bezzecchi si estende anche alle dinamiche del weekend, sottolineando come le condizioni meteo avverse del sabato abbiano impedito al team di ottimizzare l'assetto della moto.

La scelta di concentrarsi sulla gomma soft per la Sprint Race, pensando di poter poi lavorare con la gomma media in gara, si è rivelata controproducente. Marquez e il suo team sono stati più abili a trovare la giusta combinazione fin da subito. Nonostante le difficoltà, Bezzecchi si è detto contento del risultato, considerando le vicissitudini del weekend.

Ha evidenziato come, nonostante non si sentisse pienamente a posto con la moto, sia riuscito a ottenere una buona performance, dimostrando di avere ancora un buon feeling con la moto. La gara di Marquez è stata definita come una performance alla Bezzecchi, sottolineando la sua capacità di ottenere risultati importanti anche in condizioni difficili.

Bezzecchi ha concluso esprimendo la sua soddisfazione per le sensazioni positive avute durante la gara, ma anche la consapevolezza che c'è ancora margine di miglioramento per lui e per l'Aprilia





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