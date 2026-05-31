Bezzecchi trionfa al Mugello: prima vittoria Aprilia dedicata a Zanardi, Bagnaia secondo

Marco Bezzecchi vince il Gran Premio del Mugello con Aprilia, centrando la prima vittoria assoluta del costruttore su questo circuito. Una gara emozionante con Bagnaia secondo e Martín terzo, tra strategie, errori e omaggi ad Alex Zanardi. Il Gran Premio è segnato anche dal rientro di Quartararo dopo infortunio, le difficoltà di Marini e Bastianini, e il ritiro di Migno.

Marco Bezzecchi ottiene un voto di 9 per la sua straordinaria vincita al Gran Premio del Mugello, la prima assoluta per Aprilia su questo circuito.

Dopo aver gestito inizialmente la gara e controllato il gruppo, Bezzecchi ha dovuto fronteggiare le difficoltà della moto GP26 nella seconda metà della corsa, ma è riuscito a imprimere un ritmo infernale che gli ha permesso di superare Francesco Bagnaia e resistere al ritorno degli avversari. La vittoria è dedicata ad Alex Zanardi, ricordato con un casco speciale e commovente.

Francesco Bagnaia, partito forte e in testa per gran parte della gara, ha dovuto cedere il passo a Bezzecchi nella parte finale, chiudendo comunque al secondo posto e limitando i danni nella classifica mondiale. Jorge Martín, invece, ha corso una gara più timida, attaccando solo nella seconda parte quando le difficoltà di Bagnaia gli hanno aperto la strada al secondo posto, senza però riuscire a minacciare seriamente il leader.

Fabio Quartararo, rientrato dopo un infortunio alla spalla e alla caviglia, ha fatto il possibile per tenere il passo dei migliori, ma è stato costretto a fermarsi nel secondo gruppo, ingaggiando una lotta con Pedro Acosta. Luca Marini ha avuto un weekend altalenante: positivo nelle prove e nella Sprint, ma una partenza difficile nel GP lungo lo ha subito estromesso dal gruppo di testa.

Enea Bastianini, dopo un capolavoro nella Sprint, ha Commesso un errore alla prima curva del GP, frenando male e ritrovandosi nel gruppo, rendendo impossibile la rimonta. Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi si sono così giocati la vittoria, con Bezzecchi che ha avuto la meglio. Infine, per l'italiano Andrea Migno, un weekend da dimenticare con una caduta alla curva 10 e il ritiro davanti ai suoi tifosi.

Oltre al motorsport, la rassegna stampa include altri titoli: il concerto di Vasco Rossi a Rimini con le sue dichiarazioni, la tragica morte della piccola Beatrice a due anni e l'arresto del compagno della madre, l'emergenza climatica a Roma con eventi estremi, le anticipazioni della soap opera 'Il Paradiso delle Signore' e le ipotesi mediche sul malore di Jannik Sinner al Roland Garros. Infine, si parla dell'attico storico di Paolo Sorrentino a Roma, con dettagli sugli arredi e il vicinato con Matteo Garrone





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