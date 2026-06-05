Biagio Antonacci e Olly cantano insieme al ristorante con Juli, produttore musicale. Il video è diventato virale sui social.

Biagio Antonacci e Olly cantano 'Iris' al ristorante: 'Il salto generazionale non mi fa perdere l'equilibrio.

' Lo ha detto il vincitore del Festival di Sanremo 2025, mentre era in compagnia del produttore musicale Juli e del cantante Olly. I tre artisti si sono ritrovati insieme per una cena e si sono lasciati trasportare dalla musica. A documentare il tutto è stato lo stesso Biagio Antonacci, che ha pubblicato il video della serata su Instagram.

Nella ripresa è possibile vedere il vincitore del Festival di Sanremo 2025 emozionato mentre canta il ritornello del brano, con Juli divertito ad accompagnare i due cantanti con la chitarra. Il duetto è stato poi applaudito dai collaboratori seduti a tavola e dalle persone presenti nel locale. Il momento è diventato subito virale sui social, dove migliaia di persone hanno ricondiviso e commentato il video.

Anche Olly e Juli hanno voluto condividere un pensiero, scrivendo 'Che emozione' e 'Leggenda' nei commenti. Dopo l'episodio, in tanti si stanno chiedendo se gli artisti stiano lavorando a una collaborazione futura. Per il momento, nessuno dei diretti interessati ha confermato nulla e, nell'attesa, a noi non resta che sognare vedendo un video che in poche ore ha unito le vecchie e le nuove generazioni





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