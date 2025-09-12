Bianca Balti, un anno dopo il tumore: 'Ho pensato di morire. Ora festeggio la vita'

La modella Bianca Balti racconta la sua esperienza con il tumore all'ovaio, condividendo il dolore, la paura e la forza ritrovata.

Bianca Balti , un anno dopo la scoperta del tumore all'ovaio di stadio 3, torna a condividere la sua storia con disarmante sincerità. La modella, attraverso la sua newsletter, descrive il periodo di terrore e di paura quando ha ricevuto la diagnosi, il duro percorso di interventi e le notti interminabili in ospedale. 'Non avevo mai sperimentato la mortalità fino a quella notte al pronto soccorso del Providence St.

Joseph’s Hospital di Burbank, quando un medico ha pronunciato le parole che mi hanno sconvolto: Tumore ovarico in stadio 3. Il tumore si era diffuso oltre la sua sede originale, fino al diaframma. Non ancora nei polmoni. Non ancora allo stadio 4. Ma quasi.' L'unica possibilità per conoscere l'estensione completa del tumore era affrontare un intervento chirurgico completo. Nonostante la distanza e le difficoltà, la modella ha trovato sostegno nei suoi cari. 'I miei amici, che si sono organizzati per non farmi mai sentire sola, hanno rappresentato una vera fonte di forza. Il mio ragazzo è scavalcato l'Atlantico per esserci al mio capezzale subito dopo l'operazione. I miei genitori, anche loro fragili, hanno attraversato l'oceano per esserci al mio ritorno a casa.', racconta Bianca. Oggi, un anno dopo la diagnosi, Bianca Balti guarda al futuro con ottimismo. Il cancro è in remissione e la modella ha una nuova consapevolezza: 'So che l'unica cosa che rende la vita degna di essere vissuta è l'amore. L'amore mi ha sostenuto nel dolore. L'amore è ciò che rimane quando tutto il resto svanisce.





