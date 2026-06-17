Bianca Guaccero e Giovanni Pernice ad Ascot: l'abito a pois che incanta la Corona

Bianca Guaccero ha partecipato al prestigioso Royal Ascot con Giovanni Pernice, sfoggiando un elegante abito a pois che rispetta il rigido dress code reale. L'evento segna il primo Ascot di re Carlo III.

Bianca Guaccero ha recentemente rubato la scena a un evento di gala internazionale. L'attrice, nota al grande pubblico per il suo talento e la sua versatilità, si è concessa una fuga romantica nel Berkshire insieme al ballerino Giovanni Pernice .

La coppia ha partecipato al prestigioso Royal Ascot, uno degli appuntamenti più eleganti e tradizionali del calendario britannico. Per l'occasione, Bianca ha scelto un abito a pois dai toni pastello, che ha sapientemente rispettato le severe regole del dress code imposto dalla Corona inglese. Il look, impeccabile e sofisticato, è stato completato da un cappello a tesa larga e accessori minimali, in perfetta sintonia con l'etichetta richiesta.

La scelta della stampa a pois, classica e senza tempo, ha dimostrato ancora una volta la capacità dell'attrice di coniugare eleganza e personalità, facendo breccia nel cuore dei reali e del pubblico presente. L'evento è stato particolarmente significativo perché ha segnato il primo Royal Ascot presieduto da re Carlo III dopo la sua ascesa al trono. Il sovrano, grande appassionato di corse ippiche, ha partecipato con il suo entourage, sperando nella vittoria di uno dei suoi cavalli.

La giornata è stata all'insegna della tradizione, con i gentlemen in tight e le dame in abiti raffinati. Bianca e Giovanni hanno sfilato tra i paddock, scambiando sorrisi e saluti con altri ospiti illustri, tra cui membri dell'aristocrazia e celebrità internazionali. La presenza dell'attrice italiana ha attirato l'attenzione dei media britannici, che hanno elogiato la sua capacità di adattarsi al rigido protocollo senza perdere il suo stile personale.

La coppia ha anche posato per alcuni fotografi, regalando scatti che hanno fatto il giro del web. L'avventura oltremanica arriva in un momento particolarmente caldo per Bianca, al centro di voci che la vorrebbero prossima alla guida di un nuovo programma televisivo italiano. Sebbene l'attrice non abbia confermato le indiscrezioni, la sua presenza ad Ascot dimostra la sua crescente autorevolezza anche nel panorama internazionale.

Il suo rapporto con Giovanni Pernice, ballerino di origini siciliane ma ormai volto noto della TV britannica, sembra consolidarsi sempre più, tra viaggi e impegni professionali condivisi. La scelta dell'abito a pois, oltre che una dichiarazione di stile, è stata anche un atto di rispetto verso le tradizioni del luogo, dimostrando che l'eleganza italiana può conquistare anche i palchi più esclusivi del mondo.

Con questo evento, Bianca Guaccero si conferma non solo un'attrice di talento, ma anche un'icona di stile capace di muoversi con disinvoltura tra culture diverse





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