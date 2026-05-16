Biancardi e Todaro contenderanno il sesto posto al televoto. Altri due concorrenti si qualificano per la finale

Intesa una puntata atipica, gli ascolti sono stati alti per tutta la serata. La sfida per il sesto posto al televoto è più aperta che mai

Renato Biancardi e Raimondo Todaro si contenderanno il sesto posto per la finale del \' Grande Fratello Vip \' al televoto? E stata ricca di sorprese e colpi di scena.

Al termine della puntata la rosa dei finalisti è ormai quasi al completo? Nel corso della puntata andata in onda venerdì 15 maggio altri due concorrenti hanno staccato il biglietto per la finale: si tratta di In quella che è stata una puntata un po\' atipica rispetto alle altre, le nomination che si sono svolte durante la serata hanno portato a decretare il televoto che ha portato all\'eliminazione di Manzini e all\'approdo in finale di Volpe.

Resta però ancora un posto per la finalissima in programma martedì 19 maggio in prima serata su Canale 5.



Ilary Blasi ha aperto un nuovo televoto: il pubblico dovrà scegliere chi dei due mandare a giocarsi le chance di vittoria nell\'ultimo appuntamento di questa edizione, mentre l\'altro verrà eliminat





MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Grande Fratello Vip Renato Biancardi Raimondo Todaro Finalizzare Televoto Nomination Volpe Manzini

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro: reazione esplosiva per difendere Renato BiancardiRaimondo Todaro non ci sta, Renato Biancardi non ta giocando con Lucia Ilardo e difende il concorrente del Grande Fratello Vip.

Read more »

Grande Fratello Vip, Renato Biancardi e le romantiche confessioni su Lucia Ilardo: 'Sono felice e spaventato'Renato Biancardi continua a far confessioni importanti su Lucia Ilardo, il cambiamento incredibile (e sospetto) del concorrente del Grande Fratello Vip.

Read more »

Raimondo Todaro su Francesca Tocca: 'Una sorta d'amore tra noi ci sarà sempre'Il toccante racconto dell'ex ballerino al 'Grande Fratello Vip'

Read more »

Fourth Finalist Showdown in Grande Fratello Vip: Raul Dumitras vs. Renato Biancardi?, Based on PollsTonight on Canale 5, the sixteenth episode of Grande Fratello Vip is set to air. The public vote will decide who will advance to the finale between Raul Dumitras and Renato Biancardi. Is one of them destined to become the fourth finalist? Read on to find out, as well as other highlights of the show.

Read more »