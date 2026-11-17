Joe Biden racconta la visita di Schumer a Rehoboth Beach e la decisione del 21 luglio 2024. Il memoir svela i meccanismi politici e i dati esatti del suo abbandono.

Il percorso elettorale di Joe Biden verso la rielezione alla Casa Bianca si è concluso prematuramente il 21 luglio 2024, data in cui l'ex presidente ha diramato una lettera formale al popolo americano comunicando il suo ritiro dalla gara. La decisione finale non è arrivata dal nulla, ma è stata il risultato di una convergenza di pressioni politiche e considerazioni personali che hanno trovato un momento cruciale nella visita di Chuck Schumer a Rehoboth Beach, in Delaware.

La visita di Schumer a Rehoboth Beach e i numeri del Senato

Il 13 luglio, Chuck Schumer, leader della maggioranza democratica al Senato, si è recato personalmente a casa di Joe Biden per discutere di una questione delicata: la necessità del ritiro. Il presidente degli Stati Uniti ha accolto il senatore senza sapere inizialmente che l'ospite aveva portato la cattiva notizia che molti evitavano di pronunciare. Quel incontro, avvenuto poco più di due settimane dopo il dibattito televisivo con Donald Trump, è stato un punto di svolta nei calcoli politici interni al Partito Democratico.

Also read Caos voli negli Usa: Trump punta il dito contro Biden, ma la crisi resta aperta

Joe Biden ha rivelato nel suo memoir di essere rimasto furioso durante quell'incontro. Il presidente ha spiegato a Schumer che si sentiva la persona più adatta a guidare il mondo, definendo necessaria una grande faccia tosta per presentarsi a casa sua per chiedere la rinuncia. I dati presentati da Schumer erano however oggettivi: in Senato, il sostegno necessario per la rielezione si era ridotto a soli cinque senatori democratici disposti a rimanergli accanto.

Nonostante la reazione iniziale di rabbia e la convinzione di poter ancora vincere, Joe Biden ha invertito la rotta meno di dieci giorni dopo l'incontro. La decisione è stata influenzata pesantemente dalle performance del dibattito contro Donald Trump, dove la fragilità dovuta alla sua età di 81 anni è emersa chiaramente, portando il tycoon a occupare i titoli delle cronache per le sue stesse assurdità, ma indebolendo la fiducia nel leader uscente.

Advertisement

Gestione internazionale e le guerre in Ucraina e Gaza

Le oltre 400 pagine del libro di Joe Biden coprono i quattro anni di mandato, analizzando eventi che hanno segnato la politica estera americana. Uno dei primi atti controversi del suo governo è stato il ritirato precipitoso delle truppe americane dall'Afghanistan nell'estate 2021, avvenuto pochi mesi dopo l'insediamento. Biden ammette che la situazione si è evoluta più rapidamente del previsto, attribuisce il fallimento alla volontà o alla capacità insufficiente delle autorità afghane di difendersi.

La gestione del conflitto tra Israele e Palestina, esploso dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, è descritta con grande attenzione. Joe Biden riferisce di aver sollecitato più volte il presidente israeliano Netanyahu a cessare i bombardamenti sui civili. Nel maggio 2024, ha interrotto l'invio di munizioni americane di maggior potenza, un gesto che ha definito necessario per non restare indifferente al sangue versato nella Striscia.

Tuttavia, il memoir non nasconde i limiti della diplomazia americana su un alleato fondamentale. Biden descrive Netanyahu come una figura che piaceva stare scomposta e fingere indifferenza, paragonandolo a un adolescente privo di un programma preferito. Nonostante le promesse di cambiare rotta, l'offensiva israeliana si è intensificata, lasciando il presidente americano in una posizione complessa e critica.

Tensioni interne e il ruolo di Pelosi e Manchin

Sul fronte interno, Joe Biden rivendica un programma di riforme tra i più ambiziosi della storia americana dai tempi di Lyndon B. Johnson. Il suo approccio ha incluso misure contro il Covid, investimenti in infrastrutture e semiconduttori, nonché una legge federale sulle armi, cercando spesso il sostegno dei repubblicani per ottenere risultati bipartisan. Questo metodo si basa su 36 anni di esperienza al Senato e otto di vicepresidenza.

Advertisement

Il libro offre anche una valutazione spietata dei rapporti con gli alleati politici. Joe Biden considera Joe Manchin, senatore del West Virginia, una delle figure più ingombranti per la sua agenda legislativa. Con Nancy Pelosi, ex presidente della Camera, i rapporti sono stati riabilitati durante un pranzo in un ristorante italiano. Tuttavia, con Chuck Schumer, l'amarezza persiste, anche se Schumer è stato tra i primi a essere chiamato dopo l'annuncio del ritiro.

La decisione finale e il diagnóstico oncologico

La decisione di non ricandidarsi è stata preceduta da una riflessione profonda. Biden si riteneva l'unico avversario capace di battere Donald Trump, ma il dibattito ha cambiato i calcoli. Il 17 luglio, mentre era positivo al Covid, ha riflettuto su un partito democratico diviso. Prima dell'annuncio, ha anche telefonato a Putin per negoziare il rilascio del giornalista Evan Gershkovich e di altre 23 persone detenute.

A le 13.45 del 21 luglio 2024, Biden ha pubblicato la lettera di ritiro, chiudendo definitivamente la sua corsa alla Casa Bianca. Nel futuro, a maggio 2025, Joe Biden scoprirà di avere un cancro alla prostata. Il memoir chiarisce che la malattia non è stata nascosta per cinismo, ma perché i controlli regolari non sono stati effettuati, portando alla diagnosi solo quando il tumore era già in stadio avanzato.