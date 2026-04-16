Biennale di Venezia: Meloni difende l'autonomia della Fondazione, ma la politica estera resta prerogativa del governo

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiarito la posizione del governo sulla riapertura del padiglione russo alla Biennale di Venezia, sottolineando l'autonomia della fondazione artistica ma ribadendo che la politica estera spetta all'esecutivo. La questione genera divisioni interne alla maggioranza e attenzione da parte della Commissione Europea.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , è intervenuta per la prima volta pubblicamente sulla questione della riapertura del padiglione russo alla 61esima Biennale d'Arte di Venezia, intervenendo al Vinitaly di Verona. Meloni ha sottolineato come la Biennale sia una fondazione autonoma, distanziandosi dalle decisioni che riguardano la sua organizzazione. Palazzo Chigi ha cercato di spegnere il caso, con la premier che avrebbe sollecitato tutti gli attori coinvolti a non alimentare ulteriormente la polemica, soprattutto in vista dell'inaugurazione fissata per il 9 maggio.

La preoccupazione principale sarebbe quella di evitare le dimissioni di Pietrangelo Buttafuoco, presidente dell'istituzione. Meloni ha riconosciuto l'esistenza di diverse prese di posizione, anche a livello internazionale, con il rischio di definanziamenti, affermando che 'è una cosa che la Biennale deve calcolare'. Tuttavia, non ha fatto riferimento a un intervento diretto dell'esecutivo, ribadendo con fermezza che 'la politica estera la fanno il governo, il Parlamento, il presidente della Repubblica e non le fondazioni autonome'.

Nel dibattito si è inserito anche Paolo Borchia, capodelegazione della Lega, che ha scritto una lettera alla Commissione Europea per chiedere la revisione dei tagli annunciati, sostenendo che 'l’arte non dev’essere ostaggio della geopolitica, non siamo in Urss'. Questa mossa ha suscitato reazioni nel centrosinistra: Piero De Luca, capogruppo PD nella commissione Affari Ue della Camera, ha interpretato l'iniziativa della Lega come un segno di divisione interna alla maggioranza, affermando che 'la maggioranza è divisa, la Lega smentisce Meloni e Giuli'.

Il Ministro della Cultura, che aveva avviato un confronto diretto con Buttafuoco un mese fa, ha evitato per giorni di commentare l'argomento. Tuttavia, ieri si è presentato a Montecitorio con un libro dal titolo Venetians. Il segreto dell’arsenale, un gesto che potrebbe essere interpretato come un riferimento indiretto alla vicenda. Ad oggi, il Ministero della Cultura non ha ancora reso noti i risultati dell'istruttoria sulle carte ricevute dalla Biennale, documentazione che è stata successivamente girata al Ministero degli Esteri.

La Commissione Europea, infatti, aveva già richiesto a fine marzo un parere agli Esteri sulla compatibilità tra il padiglione russo e le attuali sanzioni internazionali in vigore. Questa situazione evidenzia una crescente complessità diplomatica e politica attorno alla partecipazione russa all'evento artistico, con posizioni divergenti all'interno della coalizione di governo e una crescente attenzione da parte delle istituzioni europee. L'autonomia della Biennale si scontra con le implicazioni della politica estera e le pressioni internazionali, creando un quadro delicato per gli organizzatori e per il governo italiano, chiamato a gestire una questione che va oltre il mero ambito culturale per toccare corde geopolitiche sensibili.

La querelle sulla presenza russa alla Biennale di Venezia si articola su più livelli, coinvolgendo attori istituzionali a livello nazionale ed europeo, oltre alla stessa fondazione organizzatrice. La presa di posizione del governo, espressa dalla Presidente Meloni, mira a delegare la responsabilità decisionale alla Biennale stessa, pur riconoscendo le implicazioni della politica estera e le pressioni internazionali che potrebbero portare a definanziamenti.

Questa strategia evita un coinvolgimento diretto dell'esecutivo, preservando la sua immagine e prevenendo potenziali crisi politiche interne, come il rischio di dimissioni del curatore. La lettera del leghista Borchia alla Commissione Europea rappresenta un tentativo di ammorbidire la posizione dell'UE, invocando la separazione tra arte e geopolitica, un'argomentazione che però stride con il contesto attuale di forte tensione internazionale. L'interpretazione del PD, che vede in questa mossa una spaccatura nella maggioranza, sottolinea le difficoltà del governo nel mantenere un fronte unito su questioni delicate.

Il silenzio del Ministro della Cultura, interrotto da un gesto simbolico, indica la cautela nell'affrontare un tema potenzialmente esplosivo. La richiesta di parere agli Esteri da parte della Commissione Europea evidenzia la volontà di valutare la legittimità della presenza russa alla luce delle sanzioni, un passaggio che potrebbe avere ripercussioni concrete sull'evento. In definitiva, la Biennale si trova al centro di un gioco di equilibri complessi, dove l'autonomia culturale si confronta con le dinamiche della politica estera e le decisioni delle istituzioni sovranazionali, in un contesto che richiede attenta gestione per evitare ricadute negative.





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