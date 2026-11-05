Big Tech e Data Center: Il cambio di rotta della Silicon Valley

La Silicon Valley cerca alleati democratici per contrastare l'opposizione ai data center, abbandonando la fiducia esclusiva nell'alleanza con Trump e l'intelligenza artificiale.

La posizione dominante della Silicon Valley nel panorama politico americano sta subendo una trasformazione radicale. Inizialmente, l'alleanza tra la Casa Bianca e i giganti della tecnologia sembrava consolidata durante l'insediamento di Donald Trump, un evento che ha riunito nella Rotonda del Campidoglio personaggi come Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. A quel tempo, la presenza di questi miliardari ha simboleggiato un'intesa stretta con l'amministrazione repubblicana, culminata in progetti congiunti annuncati insieme a Sam Altman di OpenAI e ai vertici di SoftBank Group e Oracle.

Il peso dei data center e la protesta pubblica

Le infrastrutture necessarie per supportare l'intelligenza artificiale, i data center, stanno diventando un punto critico di tensione sociale. Queste strutture consumano quantità massive di energia e acqua, generando timori tra i cittadini riguardo a un possibile aumento delle bollette domestiche. L'opposizione si è concretizzata durante le elezioni di metà mandato, quando gli elettori hanno votato quasi ovunque per limitare la costruzione di questi impianti. In Texas, la nuova governatrice democratica ha persino annunciato una moratoria temporanea, segnando un netto arresto all'espansione prevista.

Also read Ai e datacenter: così il voto americano complica i piani dei miliardari del tech

La ricerca di nuovi alleati politici

Di fronte a questo scenario inaspettato, la Silicon Valley sta avviando una riqualificazione del proprio profilo politico. Aziende e investitori stanno consultando strateghi per determinare quali candidati democratici finanziare e quali membri del partito includere nei propri consigli di amministrazione. Questa mossa strategica mira a difendere gli ingenti investimenti effettuati e a ridurre i rischi legati alle potenziali investigazioni del nuovo Congresso. Cooper Teboe, uno stratega democratico di riferimento in questo settore, riferisce di ricevere costantemente chiamate da aziende tecnologiche e della difesa che cercano una sponda nel partito di opposizione.

I rischi delle indagini federali e dei contratti

La preoccupazione principale delle Big Tech riguarda la possibile apertura di inchieste sui privilegi ottenuti durante la presidenza Trump. Società come Palantir di Peter Thiel e Anduril di Palmer Luckey potrebbero finire sotto la lente d'ingrandimento, così come le quindici aziende sostenute dai figli del presidente che hanno ricevuto 3,2 miliardi di dollari tra contratti e prestiti. I timori includono indagini su possibili conflitti d'interesse e sui legami stretti costruiti con l'amministrazione precedente, creando un clima di incertezza per i vertici del settore tech.

Advertisement

Le strategie di mitigazione e comunicazione

Per gestire la crescente ostilità verso l'intelligenza artificiale senza regole, le aziende stanno implementando nuove strategie di comunicazione e investimento sociale. OpenAI sta valutando di rinominare i data center in campus di calcolo per l'intelligenza artificiale, un tentativo di migliorare la percezione pubblica. Amazon ha promesso oltre un miliardo di dollari in cinque anni alle comunità che ospitano i suoi impianti, mentre Microsoft si è impegnata a coprire i costi delle infrastrutture elettriche e ad abbandonare le agevolazioni fiscali locali.

Impatto sulle operazioni future e mercato

Nonostante le difficoltà, la corsa all'espansione non si ferma, sebbene i costi operativi siano destinati ad aumentare. Oracle, con oltre 125 miliardi di dollari tra debiti e passività, prevede possibili ritardi nei cantieri per adattare i piani alle nuove realtà locali. Insieme a Google, ha smesso di richiedere accordi di riservatezza alle amministrazioni per aumentare la trasparenza. Il settore deve ora navigare tra la necessità di costruire infrastrutture cruciali per l'AI e la pressione politica per contenere l'impatto ambientale e sociale, preparando il terreno per il difficile confronto elettorale del 2028.