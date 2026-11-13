Big Tech: Microsoft, Amazon, Oracle dominano gli appalti digitali della Pubblica Amministrazione

La Pubblica Amministrazione italiana spende centinaia di milioni in software cloud e supporto IT per aziende statunitensi. Analisi dei contratti Conspie delle implicazioni.

Le aziende tecnologiche statunitensi Microsoft, Amazon e Oracle guidano la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione italiana, generando un volume d'affari che raggiunge i milioni di euro ogni anno. Dalle infrastrutture cloud fino alle licenze software, il settore dipende fortemente da fornitori esteri, con scarsa presenza di realtà nazionali nei ruoli principali. Questo modello assicura profitti consistenti per le Big Tech, mentre le istituzioni pubbliche navigano una transizione guidata da standard internazionali consolidati.

Meccanismo degli Appalti Pubblici Italiani

Per comprendere come queste multinazionali ottengano contratti, è necessario analizzare le regole di acquisto degli enti pubblici. Le amministrazioni che spendono meno di 140mila euro possono affidare forniture direttamente a operatori con esperienza documentata, motivando la scelta senza obbligatoriamente confrontare più preventivi. Questa soglia permette una certa agilità nelle procedure di approvvigionamento per piccoli progetti tecnologici o acquisti puntuali.

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Tuttavia, per gli acquisti informatici superiori a tale limite, l'obbligo è l'utilizzo di strumenti centralizzati come Conspie, la centrale acquisti nazionale controllata dal ministero dell'Economia. In alternativa, gli enti possono rivolgersi a centrali regionali aggregate. Per importi che superano le soglie europee, stabilite a 140mila euro per i ministeri e 216mila euro per comuni e regioni, è obbligatorio indurre una gara pubblica.

Le procedure per importi elevati richiedono la pubblicazione del bando anche sul portale europeo TED, garantendo trasparenza internazionale. Gli enti possono inoltre aderire a convenzioni o accordi quadro già esistenti stipulati da Conspie, evitando di dover ripetere le fasi di gara. Setacciare i dati delle aggiudicazioni di Conspie offre un quadro chiaro e verificabile del valore complessivo investito nella digitalizzazione del settore pubblico italiano.

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Contratti Microsoft e Infrastrutture Cloud

Microsoft rappresenta una colonna portante dell'informatica pubblica, offrendo sistemi operativi Windows, suite Office e il cloud Azure. Il 18 maggio 2026, Conspie ha stipulato una convenzione per le licenze Microsoft con un raggruppamento guidato da Tim, che include Postel, parte del gruppo Poste Italiane. Il tetto iniziale degli acquisti è fissato a 650 milioni di euro, esclusa l'IVA, ma può estendersi fino a 780 milioni.

Al 31 luglio le amministrazioni avevano già ordinato licenze per circa 209,5 milioni di euro, secondo i dati pubblici ricostruibili. Le istituzioni pagano il raggruppamento Tim-Postel, che gestisce gli ordini, mentre il prezzo effettivo con cui Microsoft vende le licenze ai rivenditori rimane fuori dai documenti ufficiali consultabili. Questo meccanismo separa la vendita diretta dai canali di distribuzione autorizzati.

Oltre alle licenze, Microsoft fornisce assistenza specialistica sui sistemi esistenti. Il 28 aprile 2025, Conspie ha aggiudicato a Microsoft S.r.l., per conto di Sogei, un contratto triennale da 12,42 milioni di euro più IVA per supporto tecnico. La procedura è stata negoziata senza bando, poiché i servizi potevano essere erogati esclusivamente da Microsoft, confermando la sua posizione di fornitore unico per determinate criticità.

Presenza di Oracle e Amazon nel Settore

Anche Oracle, noto per i suoi database, vende prodotti alla Pubblica Amministrazione italiana attraverso rivenditori e vendite dirette. Nel giugno 2026, Conspie ha aggiudicato al raggruppamento Almaviva, Younified e R1 Lease il lotto per il software Oracle e i servizi connessi. Il valore di questo contratto è di 60 milioni di euro, con un massimo stimato di 90 milioni.

Un altro lotto significativo riguarda Oracle Cloud, assegnato a R1 S.p.A. nel 2025 con un valore iniziale di 60 milioni. Precedentemente, nel 2023, Oracle Italia si era aggiudicata direttamente un appalto da 54,8 milioni di euro per quattro anni di licenze, manutenzione e assistenza a Sogei e Conspie. Queste somme evidenziano la stabilità della domanda di servizi database nel settore pubblico.

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Per Amazon, il principale accordo quadro individua Fastweb come intermediario. Nel 2025, Fastweb ha vinto il lotto per la fornitura alla Pubblica Amministrazione dei servizi cloud di Amazon Web Services. Il valore iniziale è di 150 milioni di euro, estensibile fino a 216 milioni di euro. Questo contratto amplifica la penetrazione di AWS nelle infrastrutture critiche dello Stato.

Impatto sul Polo Strategico Nazionale

Oltre ai contratti diretti Conspie, il Polo Strategico Nazionale, nato nel 2022, ospita dati e applicazioni pubbliche, inclusi quelli critici. È gestito in concessione da una società partecipata da Tim, Leonardo, Cdp Equity e Sogei. Le amministrazioni firmano contratti direttamente con il Polo, utilizzando la sua infrastruttura.

Il Polo offre soluzioni basate sulle tecnologie di Amazon Web Services, Oracle, Microsoft e Google. Questa struttura centralizzata permette di consolidare la spesa tecnologica e garantire la sovranità dei dati sensibili. Tuttavia, le tecnologie sottostanti rimangono di proprietà delle Big Tech americane, creando una dipendenza strutturale dai fornitori internazionali.

La combinazione di accordi Conspie e l'uso del Polo Strategico crea un ecosistema chiuso dove le grandi aziende tecnologiche dominano l'offerta. Le amministrazioni locali, sanitarie e scolastiche adottano questi standard per interoperabilità e continuità dei servizi. La transizione digitale, guidata da questi attori, continua a crescere annualmente, consolidando il mercato per le multinazionali.