Biglietti italiani BNL d'Italia Centrale

Vista la pioggia persistente sul Foro Italico, gli organizzatori hanno dovuto spostare il match del Centrale da sabato alle 15 a sabato alle 15 tra la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro Harrison-Skupsi e la finale del singolare femminile Gauff-Svitolina. Ciò significa che i tagliandi emessi per il match odierno non sono più validi.

Il match è stato inserito nel programma di sabato del Centrale, non prima delle ore 15, tra la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro Harrison-Skupski e la finale del singolare femminile Gauff-Svitolina.

Gli organizzatori sono stati costretti a prendere questa decisione a causa della pioggia persistente sul Foro Italico. Cosa succede con i biglietti? La sessione serale del 15 maggio è considerata terminata, quindi i tagliandi emessi per il match odierno di Jannik non sono più validi: gli spettatori del Centrale non potranno utilizzarli per seguire la prosecuzione dell’incontro





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