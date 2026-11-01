Biglietti Napoli e Maradona: Guida Prezzi, Settore e Storia dello Stadio

Guida completa ai biglietti del Napoli per lo Stadio Diego Armando Maradona. Scopri prezzi, settori e la storia del tempio azzurro.

Il Napoli, due volte campione di Serie A nelle ultime quattro stagioni, punta ad aggiungere altri trofei alla propria bacheca. Prenotando oggi i biglietti per le partite, potrete vedere in azione giocatori come Scott McTominay, Kevin De Bruyne e Rasmus Højlund. I tifosi possono acquistare i biglietti ufficiali direttamente attraverso il portale TicketOne Napoli o sul sito del club, dove è necessario creare un account gratuito per utilizzare il partner ufficiale della biglietteria.

Acquisto Biglietti Napoli e Vendita

I biglietti vengono messi in vendita generalmente tra i sette e i dieci giorni prima della partita, anche se per gli incontri di cartello o gli eventi speciali le tempistiche possono essere diverse. Le fasi di vendita iniziano con una fase aperta a tutti tramite TicketOne. Le partite più richieste contro avversarie di primo piano, come Juventus, Roma e Inter, o gli incontri di Champions League, spesso registrano il tutto esaurito durante la Fase uno o la Fase due e potrebbero non arrivare alla vendita libera.

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Costi e Settori dello Stadio Maradona

I biglietti ufficiali per le partite del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona costano generalmente tra venti e duecentosettantacinque euro, a seconda dell'anello, del settore e dell'importanza dell'incontro. Le partite ordinarie si collocano nella fascia più bassa, mentre i prezzi salgono per le grandi sfide europee e gli incontri di cartello. Le curve situate dietro le porte ospitano gli ultras e i tifosi più calorosi, con prezzi che partono da circa venti euro per le partite ordinarie meno importanti.

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Storia e Trasformazioni dell'Impianto

Lo Stadio Diego Armando Maradona è il terzo stadio di calcio più grande d'Italia e la casa simbolo della SSC Napoli. Situato nel quartiere occidentale di Fuorigrotta, a Napoli, questo impianto da cinquantaquattromila settecentoventisei posti tutti a sedere è molto più che cemento ed erba. La costruzione iniziò nel mille novecentocinquantadue per sostituire lo Stadio Partenopeo, devastato dalla guerra, e fu inaugurato ufficialmente nel dicembre mille novecentocinquanta nove.

Eventi Storici e Tifoseria Azzurra

Dopo la scomparsa della leggenda del calcio Diego Maradona, nel dicembre duemilaventzero il consiglio comunale cambiò ufficialmente il nome dell'impianto. In passato, allo stadio, il Napoli pareggiò uno a uno contro la Fiorentina conquistando il suo primo titolo di Serie A. Prima del calcio d'inizio, Maradona regalò al pubblico quello che sarebbe diventato il riscaldamento prepartita più iconico della storia, ballando e palleggiando con le stringhe delle scarpe slacciate.