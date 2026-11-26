Il vertice Ue si ferma per il netto no di Giorgia Meloni alla proposta di António Costa. Il negoziato sul bilancio 2028-2034 e il prestito a Kiev è in stallo tra Germania e Italia.

Il presidente del Consiglio europeo António Costa ha affrontato la mattina fredda del vertice con la chiara consapevolezza di dover gestire un negoziato estremamente complesso. Al centro delle trattative vi è la proposta di compromesso per il bilancio dell'Unione europea che copre il periodo dal 2028 al 2034, affiancata dalla questione del prestito di 45 miliardi di euro da destinare all' Ucraina per colmare due terzi del suo deficit di bilancio nel prossimo anno. Costa si è presentato alla fossa dei leoni chiedendo ai Ventisette membri uno scatto in avanti basato su apertura mentale e spirito costruttivo, con l'obiettivo urgente di approvare il bilancio entro la fine dell'anno. La scadenza di dicembre non è meramente tecnica, ma cruciale per evitare che le finestre di compromesso si chiudano a causa delle prossime tornate elettorali in Spagna e nelle elezioni del 2027 in Italia, Francia e Polonia.

Il netto no italiano alle condizioni del Consiglio

Giorgia Meloni ha stroncato sul nascere le aspettative di un accordo rapido, presentando un netto rifiuto alla proposta di António Costa. La premier italiana ha dichiarato esplicitamente di essere anni luce distante da qualsiasi soluzione accettabile, ponendo condizioni precise che dipendono dal rispetto dei tempi e delle risorse nazionali. Meloni ha sottolineato che l'Italia si presenta al summit con un no fermo, evidenziando la necessità di arrestare la progressiva riduzione delle risorse comunitarie e di salvaguardare integralmente le dotazioni destinate alla Politica Agricola Comune e alla politica di coesione. Questa posizione si contrappone direttamente alle richieste di Francia e Germania di chiudere l'accordo a dicembre, prima del lancio della campagna per le presidenziali francesi.

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La pressione di Macron e le paure elettorali

Emmanuel Macron guida il fronte dei paesi che insistono per la chiusura rapida del dossier, motivata dalla vicinanza delle elezioni in Francia. Il presidente francese teme che l'avanzata di Marine Le Pen nei sondaggi possa compromettere tutti i dossier europei più delicati che la presidenza uscente mira a blindare, incluse le nuove nomine per la Banca Centrale Europea dopo le dimissioni di Christine Lagarde. La leader del Rassemblement National ha accusato le élite di Bruxelles di compiere basse manovre politiche per impedire l'espressione democratica del popolo francese, sostenendo che un accordo sul bilancio pluriennale europeo sarebbe difficile da rimettere in discussione se lei dovesse vincere all'Eliseo. Le Pen ha promesso che, in caso di vittoria, taglierebbe drasticamente il contributo finanziario di Parigi all'Ue e interromperebbe gli aiuti all'Ucraina dopo sei mesi.

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Modernizzatori tedeschi contro amici della coesione

La contrapposizione vede da una parte il fronte dei frugali, ribattezzatisi modernizzatori e guidati dalla Germania di Friedrich Merz, che considera eccessivo il volume del bilancio e chiede tagli per centinaia di miliardi di euro. Dall'altra parte si posizionano gli Amici della Coesione, con Giorgia Meloni in prima linea, che temono che la rincorsa alle nuove priorità strategiche si traduca in uno smantellamento delle politiche che hanno garantito convergenza tra le economie e sostegno all'agricoltura. Tuttavia, i confini tra questi due schieramenti non sono impermeabili: paesi come la Polonia e l'Estonia, pur essendo tradizionalmente legati alla coesione, richiedono più risorse per le nuove priorità strategiche, in particolare per la difesa e la sicurezza. Questa dinamica evidenzia la complessità del negoziato, dove gli interessi nazionali si intrecciano in modi imprevedibili.

Sfide strategiche e assenza di leadership forte

L'Unione Europea è oggi chiamata a compiere un salto dalla pubertà all'età adulta, affrontando sfide multipla senza rinunciare alla coesione economica e sociale. Le richieste includono la difesa dei confini, la garanzia della sicurezza, il sostegno all'Ucraina, il rilancio della competitività, il contrasto al cambiamento climatico e il mantenimento della corsa tecnologica. Tuttavia, la coperta delle risorse non si allunga da sola, e il rifiuto di alcuni governi di partecipare al finanziamento dell'Ucraina rende evidente la difficoltà nel riconoscere una responsabilità condivisa. A ciò si aggiunge un problema di leadership, con l'assenza di una figura capace di costruire mediazioni come quella di Angela Merkel e la tentazione di ricorrere al veto per trasformare ogni dossier in un'occasione di politica interna, vista l'assenza di Orbán ma persistenza di dinamiche simili.