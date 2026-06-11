Bill Gates e l'ombra di Jeffrey Epstein: l'interrogatorio al Congresso e le rivelazioni scottanti

Il cofondatore di Microsoft compare davanti al Congresso USA per chiarire i suoi rapporti con il criminale sessuale Jeffrey Epstein, tra accuse di relazioni extraconiugali e documenti compromettenti.

Il cofondatore di Microsoft , Bill Gates , è stato chiamato a rendere conto dei suoi legami con il controverso finanziere Jeffrey Epstein davanti a una commissione del Congresso degli Stati Uniti.

In un clima di forte tensione mediatica, l'imprenditore e filantropo si è presentato all'udienza dichiarando apertamente la sua volontà di collaborare con i parlamentari per fare luce su questioni complesse e dolorose. Prima di entrare nella sala, Gates ha espresso la speranza che la sua testimonianza possa essere utile al lavoro della commissione, sottolineando l'importanza di ottenere giustizia per tutte le vittime che hanno subito abusi all'interno della rete criminale orchestrata da Epstein.

Nonostante l'apparente disponibilità, l'uomo è rimasto estremamente riservato, evitando di rispondere a domande più pressanti poste dai giornalisti presenti, preferendo che il confronto avvenisse esclusivamente all'interno dell'aula parlamentare. L'obiettivo principale dei legislatori statunitensi è quello di decifrare la reale natura del rapporto tra Bill Gates e Jeffrey Epstein, un legame che ha profondamente compromesso l'immagine pubblica del miliardario e, di riflesso, l'integrità della sua fondazione.

Già nel 2021, in seguito all'annuncio del divorzio da Melinda dopo ventisette anni di matrimonio, Gates aveva ammesso in un'intervista televisiva che l'aver frequentato Epstein era stato un errore enorme. Tale ammissione era avvenuta anche davanti ai membri della sua stessa fondazione, nel tentativo di mitigare l'impatto negativo di queste frequentazioni sulla missione filantropica globale che l'uomo sostiene da anni.

Tuttavia, le semplici scuse non sembrano essere state sufficienti a placare i sospetti di chi vede in questi rapporti qualcosa di più profondo di una semplice ingenuità professionale o di un interesse per la scienza e la salute globale. Il caso ha preso una piega ancora più inquietante con l'emergere di documenti dal fascicolo del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Tra le migliaia di carte analizzate, è saltato all'occhio un progetto di e-mail scritto da Jeffrey Epstein che accenna esplicitamente a relazioni extraconiugali che avrebbero coinvolto Bill Gates. In questo messaggio, che non risulta essere mai stato inviato, il finanziere si vantava di aver assistito Gates nel reperimento di alcuni farmaci specifici per rimediare alle conseguenze derivanti da rapporti sessuali con ragazze russe.

Sebbene sia fondamentale precisare che la semplice citazione di un nome in un documento legale non costituisca di per sé la prova di un reato, l'esistenza di tali scambi suggerisce una familiarità e una complicità che vanno ben oltre il normale perimetro di una conoscenza superficiale. Questo dettaglio aggiunge un ulteriore livello di scandalo a una vicenda già densa di ombre, mettendo in discussione la moralità di uno degli uomini più influenti del pianeta.

Parallelamente a queste vicende giudiziarie, Bill Gates ha continuato a pianificare il suo lascito mondiale, annunciando l'intenzione di donare il 99 per cento del suo patrimonio entro il 2045, anno in cui la sua fondazione dovrebbe cessare le attività. Questa strategia di filantropia estrema sembra quasi un tentativo di riscattare un'eredità personale macchiata da sospetti di condotte improprie e legami con figure oscure.

Il contrasto tra l'immagine del salvatore dell'umanità che combatte le malattie e quella dell'uomo citato in documenti che parlano di ragazze russe e farmaci clandestini crea un cortocircuito narrativo di difficile risoluzione. La commissione del Congresso continuerà a scavare nei documenti e nelle testimonianze per capire se Gates sia stato solo un ingenuo manipolato dal carisma di Epstein o se abbia partecipato attivamente a dinamiche illegali.

La verità emergerà probabilmente tra le righe di e-mail non inviate e i verbali di interrogatori che stanno ridisegnando la percezione pubblica di un'icona della tecnologia globale





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