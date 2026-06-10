Bill Gates testimonia al Congresso: Non compresi i crimini di Epstein e tentò di ricattarmi

Il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, ha testimoniato a porte chiuse davanti alla Commissione di vigilanza della Camera sulla sua relazione con Jeffrey Epstein. Gates ha dichiarato di non aver pienamente compreso la portata dei reati sessuali di Epstein, di non aver mai assistito a condotte criminali, e ha accusato il finanziere di aver tentato di ricattarlo usando informazioni sulle sue relazioni extraconiugali. L'audizione rientra in un'inchiesta più ampia sulla gestione del caso Epstein da parte del Dipartimento di Giustizia e sulle eventuali responsabilità federali.

Bill Gates è comparso davanti alla Commissione di vigilanza della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti per testimoniare in merito ai suoi rapporti con il defunto finanziere Jeffrey Epstein , condannato per reati sessuali.

L'audizione, svoltasi a porte chiuse il 10 giugno 2026 a Capitol Hill a Washington, si inserisce nel più ampio contesto delle indagini del Congresso sulla gestione del caso Epstein da parte del Dipartimento di Giustizia. Gates, cofondatore di Microsoft e figura di spicco della filantropia globale, ha ammesso di non aver compreso pienamente la gravità dei crimini di Epstein al momento delle loro interazioni, concentratesi principalmente su possibili collaborazioni filantropiche.

Ha inoltre negato di aver mai assistito a comportamenti illegali da parte di Epstein, ma ha rivelato che il finanziere cercò di ricattarlo sfruttando informazioni sulle sue relazioni extraconiugali, un aspetto personale che definì doloroso per la sua famiglia. Secondo la sua dichiarazione, Epstein tentò diPressurearlo a riprendere i contatti, mescolando verità su quelle relazioni a numerose bugie.

L'inchiesta parlamentare, guidata dal repubblicano James Comer, esamina anche le condotte delle autorità federali nelle indagini su Epstein e sulla sua complice Ghislaine Maxwell, i possibili errori procedurali, i ritardi nella divulgazione di documenti e le implicazioni etiche. I documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia hanno rivelato i numerosi incontri tra Gates ed Epstein successivi alla condanna del 2008 in Florida, oltre a fotografie in cui il miliardario appare accanto a donne con i volti oscurati.

Gates ha ammesso in passato che la relazione fu un errore e che si limitò a discussioni filantropiche, ma le rivelazioni hanno spinto la Gates Foundation ad avviare una revisione esterna sulle proprie interazioni con Epstein. L'audizione ha anche toccato le pressioni politiche sul caso, con accuse rivolte all'ex Attorney General Pam Bondi di aver tentato di proteggere l'allora Presidente Donald Trump, che aveva frequentato Epstein negli anni Novanta e Duemila, prima del suo rilascio massiccio di file che avvenne solo dopo l'approvazione di una legge congressuale.

La testimonianza di Gates è stata preparata con l'aiuto di Jake Greenberg, ex funzionario investigativo della stessa commissione, una scelta che ha sollevato interrogativi sul potenziale conflitto di interessi, prontamente chiariti dalla commissione stessa che non ha più collaborato con Greenberg dopo il suo congedo. Nel complesso, l'udienza ha offerto un quadro dettagliato sulle dinamiche tra un magnate della tecnologia e un predatore sessuale, e sul modo in cui le connessioni di potere, denaro e influenza hanno permeato uno dei casi giudiziari più clamorosi degli ultimi decenni, con riflessi che vanno oltre il singolo episodio per toccare le istituzioni federali, la filantropia e la società civile





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