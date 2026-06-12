Bimba di 3 anni dimenticata sullo scuolabus: salvata dopo quattro ore, la denuncia dei genitori

Una bambina di tre anni è stata dimenticata sullo scuolabus a Pizzoli, provincia dell'Aquila, per quattro ore. Il veicolo era parcheggiato all'ombra, evitando conseguenze tragiche. La famiglia ha sporto denuncia e la Procura per i minorenni ha aperto un'inchiesta.

Una vicenda che ha scosso la comunità di Pizzoli , in provincia dell'Aquila, ha per protagonista una bambina di appena tre anni, dimenticata sullo scuolabus per quattro ore intere.

I fatti risalgono allo scorso giovedì, quando la piccola, dopo la consueta giornata all'asilo, è stata caricata sullo scuolabus insieme ad altri bambini. Durante il tragitto, per cause ancora da accertare, la bambina è rimasta seduta al suo posto mentre tutti gli altri passeggeri scendevano alle rispettive fermate. Il conducente, probabilmente distratto, ha proseguito fino alla rimessa comunale, ha parcheggiato il mezzo e ha spento il motore, senza accorgersi che la piccola era ancora a bordo.

Solo la prontezza dei genitori, insospettiti dal mancato rientro della figlia all'orario previsto, ha permesso di attivare i soccorsi. I familiari, dopo aver cercato invano la bambina nei dintorni, hanno allertato le autorità e si sono recati al deposito dei bus. Qui, con grande sollievo ma anche con immensa paura, hanno trovato la piccola ancora seduta sul sedile, visibilmente spaventata ma fisicamente illesa.

Il fattore decisivo che ha evitato una tragedia è stato il parcheggio all'ombra all'interno della rimessa, che ha impedito all'abitacolo di raggiungere temperature letali. In estate, infatti, l'ambiente chiuso di un veicolo può surriscaldarsi rapidamente, causando colpi di calore mortali, specialmente per i bambini piccoli. Il primo cittadino di Pizzoli, Giovannino Anastasio, ha commentato l'episodio con parole di sgomento, sottolineando come l'allarme sia scattato solo grazie all'intervento dei genitori.

Ha inoltre richiamato l'attenzione sulla necessità di seguire protocolli di sicurezza rigorosi per il trasporto scolastico, come la verifica obbligatoria dei sedili al termine di ogni corsa. Il padre della bambina, ancora sotto choc, ha espresso tutta la sua rabbia e incredulità: è inaccettabile che nel 2026 si debbano ancora raccontare episodi del genere. Ha dichiarato che quando si lascia un mezzo che trasporta bambini, è doveroso dare uno sguardo all'interno prima di abbandonare il veicolo.

Per fortuna il bus era all'ombra, altrimenti non sa cosa sarebbe potuto accadere. La famiglia ha presentato una denuncia formale, e la Procura per i minorenni ha aperto un fascicolo d'inchiesta per accertare le responsabilità del personale addetto al trasporto. Si indaga per capire se ci siano state negligenze o omissioni da parte dell'autista o degli accompagnatori.

Nel frattempo, la comunità locale si è stretta attorno alla famiglia, organizzando iniziative per sensibilizzare sull'importanza della sicurezza dei bambini nei mezzi di trasporto scolastico. Questo episodio riaccende il dibattito su misure preventive come l'installazione di sensori di presenza o sistemi di allarme che scattino quando un bambino viene dimenticato a bordo. Mentre le indagini proseguono, la piccola sta bene ed è tornata tra le braccia dei genitori, ma l'esperienza ha lasciato un segno profondo.

La speranza è che questo caso serva da monito per evitare che simili dimenticanze possano ripetersi in futuro, mettendo a rischio la vita dei più piccoli





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