Il principe ereditario Mohammed bin Salman e l'ammiraglio Brad Cooper discutono sicurezza regionale. Dettagli sull'incontro a Riyadh e supporto USA contro gli Houthi.

Il principe ereditario dell' Arabia Saudita Mohammed bin Salman ha tenuto un incontro strategico con l'ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando Centrale degli Stati Uniti, a Riyadh. L'incontro si è svolto giovedì, 19 novembre, segnando la terza visita pubblica di Cooper nel Regno dal luglio 2026 quando sono riprese le ostilità tra Riyadh e gli Houthi.

Dettagli dell'incontro e cooperazione militare

Le conversazioni hanno riguardato principalmente le relazioni bilaterali con un focus specifico sugli affari militari e sui recenti sviluppi nella regione. L'agenzia di stampa statale saudita SPA ha confermato che il primo ministro ha discusso anche con il ministro della Difesa saudita, il principe Khalid bin Salman. L'obiettivo condiviso è stato identificato nel rafforzamento della difesa e nel raggiungimento di una sicurezza duratura.

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Posizioni degli stakeholder e supporto USA

Le parti hanno esaminato le modalità operative per garantire la stabilità e la pace nell'area del Golfo, in un contesto di crescente tensione. Mohammed bin Salman ha cercato assistenza militare diretta da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a settembre 2026 per contrastare gli Houthi. Trump ha rifiutato l'idea di attacchi diretti, ma Washington ha confermato la fornitura di intelligence.

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Impatto reale e minacce agli Houthi

L'Arabia Saudita, partner storico degli USA, affronta attacchi intensificati contro città e infrastrutture energetiche dal luglio 2026. Gli Houthi, alleati dell'Iran, avanzano verso lo stretto di Bab el-Mandeb. Questa avanzata minaccia le rotte di esportazione del petrolio e la sicurezza nazionale del Regno, spingendo Riyadh a cercare supporto offensivo dagli alleati occidentali.