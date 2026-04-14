Bindi critica il toto-leader nella sinistra e l'omicidio a Massa: indagini in corso

L'ex ministra Bindi critica l'ossessione per i nomi nella sinistra, invitando a concentrarsi su programma e coesione. A Massa, intanto, la procura indaga sull'omicidio di un uomo, con un 17enne fermato.

L'ex ministra della Sanità nei governi Prodi, già presidente della Commissione Antimafia e figura di lungo corso nel Pd, sebbene critica verso la linea attuale del partito da anni, interviene nel talk di La7 con toni di stupore e perplessità riguardo al “toto-nomi” che agita il campo largo dopo la vittoria del referendum. Bindi sottolinea come questa ricerca spasmodica del “salvatore” o della “salvatrice” distragga dai veri problemi del Paese e invita la sinistra a concentrarsi su programma e coesione. L’ex ministra esprime la sua frustrazione verso una politica che sembra più interessata a individuare un leader piuttosto che affrontare le reali necessità dei cittadini, citando anche esempi di figure politiche che, dopo aver fatto i sindaci, si ritengono pronte a guidare il Paese in momenti critici. L'attenzione dovrebbe essere rivolta al progetto, alla capacità di comunicare all'elettorato e alla costruzione di un'alternativa solida, anziché perdersi in speculazioni sui nomi.

Invece di concentrarsi sul toto-leader, Bindi sostiene che la sinistra dovrebbe affrontare i problemi reali dell'Italia, che si stanno aggravando in un contesto internazionale complesso. La priorità dovrebbe essere la costruzione di un programma politico e di una coesione interna, per poi individuare la squadra più adatta a guidare il cambiamento. L'ossessione per il “capo” rischia di distrarre da ciò che serve veramente agli italiani, secondo Bindi.

La cronaca si sposta su un altro fronte, in particolare su un episodio di violenza avvenuto a Massa. Giacomo Bongiorni, 47 anni, è stato aggredito e ucciso in piazza Felice Palma. Le indagini della procura si concentrano sulla ricostruzione dei fatti, attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze frammentarie. L'aggressione è avvenuta nella notte tra sabato e domenica, e le indagini sono in corso per determinare la dinamica esatta dell'omicidio. Le immagini delle telecamere mostrano Bongiorni colpito più volte da un gruppo di giovani, anche quando era già a terra. Il procuratore della Repubblica di Massa, Piero Capizzoto, afferma che i filmati sono l'elemento più oggettivo, ma privi di audio. L'autopsia, che sarà eseguita a Genova, sarà fondamentale per stabilire la causa della morte. L'inchiesta si concentra sulla ricostruzione degli eventi, con particolare attenzione al colpo mortale.

La Procura per i Minorenni di Genova sta conducendo un'indagine parallela, in quanto tra gli indagati e le vittime indirette ci sono dei minori. L'ufficio giudiziario sottolinea l'importanza di bilanciare il diritto di cronaca con la tutela dei minori coinvolti. Un 17enne è stato fermato in relazione all'aggressione e le indagini sono in corso per definire le responsabilità di tutti i coinvolti. Le indagini, guidate dalla procuratrice Tiziana Paolillo, mirano a ricostruire la dinamica dell'aggressione e a chiarire le circostanze che hanno portato alla morte di Bongiorni. L'obiettivo è quello di individuare con precisione la lesione mortale e di accertare la responsabilità dei singoli aggressori, garantendo al contempo la tutela dei minori coinvolti nel procedimento.

L'inchiesta si è rapidamente allargata, con l'acquisizione di nuove prove e l'audizione di testimoni, al fine di ricostruire l'esatta sequenza degli eventi e di accertare le responsabilità penali. Le autorità stanno lavorando per assicurare alla giustizia i responsabili e per fornire risposte alla famiglia della vittima. L’indagine si focalizza su diversi aspetti: l'analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza, le testimonianze dirette e indirette, e gli esami medico-legali, tra cui l'autopsia. Si sta cercando di comprendere se vi fossero motivi precedenti di conflitto tra la vittima e gli aggressori, o se l'aggressione sia scaturita da una lite improvvisa. Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli e per garantire un processo equo.





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