Bio Reef: Startup tarantina vince con bioreef artificiali dalle cozze
La startup W3DS di Taranto si aggiudica il primo posto al Blue Waves Contest 2026 con Bio Reef, tecnologia innovativa per rigenerare gli ecosistemi marini.
La startup italiana W3DS, con sede a Taranto, ha ottenuto il primo posto al Blue Waves Startup Contest 2026 con il suo progetto innovativo Bio Reef. Questa iniziativa trasforma i gusci di cozze in strutture artificiali per la rigenerazione degli ecosistemi marini. La vincita è stata annunciata durante la finale tenutasi il 30 ottobre alla Stazione Marittima di Napoli.
Processo circolare dalla cozza alla barriera
Il metodo Bio Reef recupera il carbonato di calcio biogenico dai gusci di molluschi, materia prima che solitamente finisce nello smaltimento. La società W3DS elabora questa risorsa secondaria per creare una biomalta speciale. Tale materiale viene poi utilizzato attraverso la stampa 3D per produrre moduli specifici.Also readLa banana, una storia italiana
Queste strutture non sono semplici blocchi inerti, ma elementi progettati con geometrie studiate. Le superfici e le cavità offerte facilitano la colonizzazione da parte di organismi marini. In questo modo, i gusci diventano habitat funzionali per la vita sottomarina.
Riconoscimento e supporto per la crescita
La competizione è stata organizzata nel contesto della Naples Shipping Week. Ha visto confrontarsi nove startup selezionate su oltre quaranta candidature da cinque regioni diverse. La vittoria permette a W3DS di accedere all'ecosistema venture di CyberTribu.
Questa partnership fornisce competenze e risorse per accompagnare lo sviluppo del progetto. Il riconoscimento sottolinea l'importanza dell'innovazione sostenibile nella Blue Economy. Bio Reef rappresenta ora un punto di riferimento per le nuove tecnologie ambientali.
Validazione e prossimi sviluppi tecnologici
Secondo la scheda di progetto pubblicata da NAStartUp, sono già in corso attività di validazione in mare. Questo passaggio è cruciale per verificare l'efficacia dei moduli negli ambienti naturali. La startup mira a consolidare i risultati ottenuti con test pratici.
Il prossimo step tecnologico riguarda lo sviluppo della stampa 3D robotica. Questo miglioramento avrà l'obiettivo di aumentare la capacità produttiva dei moduli. Rendere la tecnologia più replicabile è essenziale per applicazioni su larga scala.
Impatto territoriale e collaborazioni future
La scelta dei gusci di mollusco riflette la tradizione di mitilicoltura di Taranto. Il progetto trasforma una criticità dello scarto in opportunità industriale. W3DS ha anche sviluppato materiali per l'edilizia e l'industria con gusci riciclati.
In futuro, Bio Reef punta a collaborare con operatori portuali ed enti pubblici. Società di ingegneria ed imprese marine potranno integrare queste soluzioni. L'obiettivo finale è ripristinare gli equilibri naturali utilizzando i rifiuti come risorse preziose.
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