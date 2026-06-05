Biocarburanti: rischio di crisi alimentare se si punta a sostituire il petrolio

Una nuova analisi di Transport & Environment avverte che aumentare la produzione di biocarburanti per far fronte alla crisi petrolifera potrebbe compromettere la sicurezza alimentare, provocare deforestazione e incrementare le emissioni di carbonio, richiedendo enormi superfici di territorio e più fertilizzanti.

L'allarme lanciato da Transport & Environment (T&E), la principale ONG europea impegnata nella decarbonizzazione del settore dei trasporti, riguarda le conseguenze di una politica volta a incrementare la produzione di biocarburanti per far fronte alla crisi del petrolio.

Nella sua ultima analisi, l'associazione evidenzia che la spinta verso le biomasse, sostenuta da diversi governi con l'obiettivo di mitigare l'aumento dei prezzi del petrolio, potrebbe far crescere il consumo globale di biocarburanti del 30 per cento già nel prossimo anno e arrivare a un incremento del 70 per cento entro il 2030. Un balzo di tale dimensione richiederebbe enormi quantità di biomassa, direttamente in concorrenza con le colture alimentari, facendo lievitare i prezzi delle materie prime alimentari su scala mondiale.

La dinamica si manifesta già oggi con gli oli vegetali, i cui costi hanno raggiunto i massimi storici dal 2022, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina.



Carlo Tritto, Sustainable Fuels Manager di T&E Italia, ha dichiarato che "i governi stanno giocando col fuoco promuovendo l'uso di cibo come combustibile".

Il ragionamento è comprensibile - contenere l'impatto della crisi petrolifera - ma, a suo avviso, i biocarburanti non costituiscono una soluzione sostenibile se si vuole evitare di mettere in competizione il cibo con la mobilità. L'analisi dell'associazione sottolinea che, qualora i biocarburanti dovessero arrivare a coprire il 20 per cento del mix energetico globale, sarebbero necessari altri 130 milioni di ettari di terra, un'area pari a quella dell'intero Sudafrica, destinata esclusivamente alla coltivazione di biomasse.

Un'espansione di tale portata comporterebbe la perdita massiccia di ecosistemi, una deforestazione su larga scala e, paradossalmente, emissioni di carbonio superiori a quelle generate dai combustibili fossili che i biocarburanti dovrebbero sostituire.



L'indagine di T&E mette in guardia anche sui rischi legati alla carenza di fertilizzanti, una risorsa già limitata a causa delle tensioni geopolitiche, soprattutto nel punto critico dello Stretto di Hormuz.

Attualmente, la produzione di biocarburanti assorbe circa il 5 per cento dei fertilizzanti mondiali per generare solo il 4 per cento dei carburanti destinati al trasporto. Un ulteriore aumento della produzione di biofuel graverebbe quindi su un mercato dei fertilizzanti già sotto pressione, accelerando il consumo di riserve alimentari globali. Il risultato sarebbe una spirale di aumento dei prezzi del cibo, con impatti devastanti sulla sicurezza alimentare delle popolazioni più vulnerabili.

Di fronte a questa scelta, i governi dovrebbero dare priorità alla sicurezza alimentare rispetto al tentativo di contenere il caro‑carburante, elaborando politiche sui biocarburanti che minimizzino il conflitto con la filiera alimentare e prevedano meccanismi di emergenza capaci di bloccare la produzione non appena i prezzi dei generi alimentari superino una soglia critica





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