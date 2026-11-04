Biocomputer a base batterica: McGill rivoluziona il calcolo con E. coli

Il team di Dan Nicolau alla McGill University sviluppa un biocomputer usando Escherichia coli e Vibrio natriegens per calcoli paralleli ad alta efficienza energetica.

Un gruppo di ricerca coordinato da Dan Nicolau dell'Università McGill in Canada ha annunciato lo sviluppo di un nuovo tipo di elaboratore biologico che utilizza i batteri al posto dei tradizionali chip elettronici. Questo dispositivo, descritto come un biocomputer, è stato pubblicato sulla rivista Microsystems & Nanoengineering e rappresenta una svolta nel modo in cui le informazioni possono essere processate senza dipendere esclusivamente dalla silice.

Meccanismo di calcolo basato su batteri viventi

Il funzionamento di questo sistema innovativo si basa sul movimento di milioni di batteri, specificamente ceppi di Escherichia coli o Vibrio natriegens, all'interno di una rete di sottilissimi canali strutturati come un labirinto. I processi di calcolo non avvengono tramite circuiti stampati convenzionali, ma sono determinati direttamente dai movimenti dei microrganismi stessi, che agiscono come unità di elaborazione biologiche.

Also read Its, un ponte verso il futuro per ridurre lo skill mismatch

Ogni singolo batterio viene modificato geneticamente per trasformarsi in una sorta di chip biologico capace di eseguire operazioni specifiche. A differenza dei componenti elettronici statici, questi organismi viventi hanno la capacità unica di moltiplicarsi rapidamente e di muoversi autonomamente attraverso la struttura del dispositivo, creando un flusso dinamico di dati fisici.

Vantaggi computazionali e parallelismo naturale

Dan Nicolau ha spiegato che mentre i moderni computer elettronici eseguono milioni di operazioni al secondo utilizzando un singolo chip fisico, il biocomputer sfrutta la divisione batterica per ottenere un vantaggio numerico schiacciante. Grazie alla riproduzione cellulare, il sistema dispone contemporaneamente di un milione di chip biologici che lavorano in parallelo, superando i limiti fisici dell'hardware tradizionale.

Advertisement

Anche se ogni singolo batterio è più lento nell'eseguire i calcoli rispetto a un transistor siliconico, la massa critica di milioni di unità operative permette di completare l'intero compito computazionale più rapidamente. Questa architettura distribuita offre una velocità complessiva superiore grazie al parallelismo massiccio intrinseco alla natura replicativa dei microbi selezionati.

Applicazioni pratiche ed efficienza energetica

I ricercatori sottolineano che questo biocomputer non è progettato per sostituire i classici computer elettronici o quantistici esistenti, ma nasce come un'alternativa utile, economica ed efficiente per risolvere problemi estremamente difficili per la tecnologia attuale. Le aree di applicazione prioritaria includono l'analisi della struttura delle proteine, la decrittazione di messaggi complessi e l'esecuzione di elaborazioni specifiche utili per l'intelligenza artificiale.

Il dispositivo consuma meno energia rispetto ai data center convenzionali e potrebbe rappresentare il primo esempio di una nuova generazione di computer biotecnologici. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto per compiti di crittografia avanzata e simulazioni molecolari dove la potenza di calcolo bruta deve essere bilanciata da un basso impatto energetico e da una grande scalabilità naturale.