Bioeconomia circolare: la quarta rivoluzione agroalimentare in Italia

Il nuovo Position Paper di Assobiotec-Federchimica illustra come la bioeconomia circolare stia trasformando agricoltura, industria e cosmetica, con startup e tecnologie innovative che riducono sprechi e aumentano la sostenibilità.

Il nuovo Position Paper presentato a Roma da Assobiotec-Federchimica segna l'inizio della quarta rivoluzione agroalimentare in Italia, dove la bioeconomia circolare si fonde con l'innovazione tecnologica per ridurre gli sprechi e aumentare la sostenibilità in agricoltura, industria e cosmetica.

La bioeconomia circolare in pratica

Nel cuore delle colline venete, una vite ha imparato a difendersi autonomamente dalla peronospora e dal caldo torrido, dimostrando come la selezione naturale possa essere potenziata con tecnologie di evoluzione assistita. A pochi chilometri, i laboratori di una bioraffineria lombarda coltivano miceli fungini che, intrecciandosi a scarti di canapa, producono packaging anti-urto biodegradabili e tessuti morbidi scelti dalle grandi maison del lusso globale.

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Nel Varesotto, la startup SQIM utilizza il micelio per biofabbricare pannelli acustici circolari a marchio Mogu e materiali morbidi firmati Ephea, alternativa vegetale e cruelty‑free alla pelle tradizionale. A Pavia, la neonata Smush Material impiega la stessa struttura naturale per creare imballaggi protettivi performanti quanto il polistirolo ma compostabili al cento per cento nell'umido domestico.

Startup e spin‑off che guidano la trasformazione

La startup veronese Edivite interviene con l'editing genomico tramite le TEA, le Tecnologie di Evoluzione Assistita, per rendere i vitigni resistenti a stress idrico e malattie senza alterare aromi e gusto del vino originale. Nel Varesotto, SQIM sfrutta il micelio per produrre materiali innovativi, mentre a Pavia Smush Material sviluppa imballaggi compostabili.

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Nel settore zootecnico, RethaiN valorizza il digestato degli impianti di biogas, impiegando ceppi microbici che catturano l'azoto inquinante per convertirlo in biomassa proteica, da cui nascono fertilizzanti bio‑based e biostimolanti per i campi. PlantarRei estrae composti bioattivi puri da bucce e residui di lavorazione agricola, trasformando lo scarto in molecole preziose per nutraceutica e cosmesi.

Impatto reale e prospettive future

Secondo Elena Sgaravatti, vicepresidente di Assobiotec-Federchimica, la quarta rivoluzione agroalimentare non richiede più ettari di suolo, energia o risorse, ma intelligenza biologica: fare di più, ed ecologicamente meglio, sfruttando l'infinitamente piccolo. Le biotecnologie, già presenti nella produzione di pizza, birra, vino, pane e formaggio, vengono ora affinate per rigenerare i terreni, proteggere la biodiversità e trasformare i rifiuti in prodotti utili.

Il Position Paper prevede che entro il 2030 le startup e le tecnologie presentate diventino standard di settore, con incentivi pubblici e partnership tra università e industrie. La sfida principale rimane la burocrazia comunitaria, che deve essere semplificata per permettere una rapida diffusione delle soluzioni bio‑soluzioni in sinergia con i metodi convenzionali.

In conclusione, la bioeconomia circolare rappresenta un'opportunità concreta per l'Italia di aumentare la produzione, ridurre gli sprechi e proteggere l'ambiente, mantenendo viva la tradizione agricola e industriale con un approccio scientifico e sostenibile.