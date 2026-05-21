Biologa aggredita e accoltellata mentre si trovava a bordo della sua auto: i segni della violenza sul corpo

Una biologica aggredita e accoltellata mentre si trovava a bordo della sua auto lungo la strada provinciale 27. Tre coltellate tra l'addome e il braccio.

Ho pensato di morire, ma soccorrerei ancora quel cane - Maria Oggionni parla dall'ospedale. Dal letto d'ospedale, la biologa ferita affida al Tg1 il racconto dello choc e il ringraziamento ai medici che le hanno salvato la vita.

Intanto è caccia all'uomo, la biologa aggredita e accoltellata martedì sera 19 maggio 2026 mentre si trovava a bordo della sua auto lungo la strada provinciale 27 a la donna ha voluto dedicare un profondo ringraziamento al personale del servizio sanitario che l'ha strappata alla morte in mezzo alla campagna: «Tutto il personale del 118 e dell'elisoccorso ha dimostrato una professionalità, una umanità e un'empatia che non potrò mai dimenticare. Sono qua a raccontare la mia storia oggi perché il sistema sanitario mi ha salvata».

Sul corpo di Oggionni sono ancora visibili i segni di una violenza cieca: tre coltellate tra l'addome e il braccio. Nella sua mente, invece, si rincorrono le sequenze drammatiche di una vera e propria trappola. Tutto è iniziato quando la biologa ha notato un ragazzo con un cane in apparente difficoltà sul ciglio della strada.

«Ho abbassato il finestrino – ricorda – e gli ho chiesto se ci fossero problemi. Lui mi ha risposto solo 'cane... cane...

'. Poi, all'improvviso, questo ragazzo mi è venuto contro e mi ha urlato 'dammi i soldi'. Ho visto il coltello e ho alzato il braccio per difendermi». L'aggressore ha poi colpito la donna prima di dileguarsi nei campi circostanti, lasciandola sanguinante all'interno dell'abitacolo.

«Ricordo le macchine che passavano – prosegue il drammatico racconto – poi si è fermata una signora che mi ha fatto chiamare mio marito. Ero disperata, pensavo di non farcela. Ma non dobbiamo smettere di avere questo istinto di aiutare gli altri, perché altrimenti che mondo sarebbe? Mentre la donna si sta lentamente riprendendo in ospedale, i carabinieri continuano a battere la zona a caccia dell'aggressore.

L'arma del delitto, un coltello, è stata intanto ritrovata dagli inquirenti all'interno di un canale poco lontano dal luogo del ferimento. La Procura indaga per rapina aggravata e lesioni al momento contro ignoti





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