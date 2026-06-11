Biologa molecolare spiega il fallimento del Progetto Genoma

Una ricercatrice spiega come il Progetto Genoma, un’impresa visionaria per leggere tutto il Dna umano e renderlo disponibile alla comunità scientifica, sia stato un fallimento. Ha spiegato come il problema non sia nel numero o nella quantità di geni, ma nelle funzioni dei geni stessi.

Sono stata lunedì a celebrare i dieci anni del Core (Centro oncologico ed ematologico) di Reggio Emilia, un’eccellenza della Sanità pubblica, la comunità di cittadini ne è orgogliosa.

Sanità ed educazione, i due pilastri di ogni società democratica sana, a Reggio Emilia si manifestano nella loro eccellenza. Hanno parlato in tanti. Tra i molti una biologa molecolare, ricercatrice, Mila Gugnoni: ‘Il mio lavoro, tecnicamente, consiste nel fallire’, ha esordito. Che meraviglia.

Ha spiegato il Progetto Genoma (è stato, fra il 1990 e 2003, uno sforzo collettivo, visionario, un’impresa da tre miliardi di dollari) e finalmente l’ho capito. Ha detto: l’obiettivo del Progetto Genoma era leggere tutto il Dna umano e rendere quei dati disponibili alla comunità scientifica. Le aspettative erano enormi. C’era chi immaginava che, nel 2020, un medico avrebbe potuto sequenziare tutto il Dna di un paziente e trovare in poche ore una risposta alla sua malattia.

‘Non è andata così. Si pensava che avessimo almeno centomila geni, abbiamo scoperto di averne ventimila. Come un verme lungo un millimetro, meno della metà di una piantina di riso. Possibile?

’. Poi è arrivata la domanda giusta: la svolta evolutiva non era nel numero, nella quantità, ma nelle funzioni. Quel Dna considerato ‘spazzatura’ contiene interruttori molecolari che accendono e spengono i geni. Per molto tempo abbiamo pensato che il tumore fosse un destino scritto nel Dna, causato solo da mutazioni nei geni classici.

Oggi sappiamo che il problema può essere nei comandi: la cellula riceve istruzioni sbagliate. Può succedere che si spenga l’interruttore, oppure che resti sempre acceso. Il Progetto Genoma è il fallimento più riuscito della storia recente della biologia. Se un’ipotesi viene smentita non è tempo perso.

Così costruiamo conoscenza: con i fallimenti. Dovremmo considerarlo anche nella vita di tutti i giorni. Come diceva Samuel Beckett: ‘Hai provato. Hai fallito. Non importa. Riprova. Fallisci ancora. Fallisci meglio’





repubblica / 🏆 32. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Progetto Genoma Biologa Molecolare Fallimento Svolta Evolutiva Interruttori Molecolari Tumore Cellule Instruzioni Sbagliate

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Una macchina da gioco al Mondiale: il record dell'Italia di Mancini minacciato da una big'Sono stati 4 anni dove non abbiamo mai perso, con un record che è ancora lì di 37 partite senza sconfitte.

Read more »

Indagine sulla corruzione nel progetto del Ponte sullo Stretto: perquisizioni e sequestriLa Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio nell'ambito del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Perquisiti un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato e un imprenditore, accusati di aver tentato di condizionare le decisioni della magistratura contabile.

Read more »

Spazio: Urso, entro fine legislatura progetto costellazione satelliti a bassa orbita(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 giu - 'Entro la fine della legislatura' il governo italiano si propone di 'progettare e programmare insieme ad ...

Read more »

Inchiesta della Corte dei Conti su presunte pressioni per il progetto del Ponte sullo StrettoLa Procura della Corte dei Conti ha avviato un'indagine che ipotizza illeciti condizionamenti nell'approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo la nota ufficiale, un avvocato e un imprenditore avrebbero tentato di influenzare un giudice contabile, promettendo vantaggi e facendo pressioni. Il magistrato indagato avrebbe rivelato segreti d'ufficio e offerto indicazioni sui processi decisionali interni alla Corte. Il caso solleva pesanti ombre su uno dei progetti infrastrutturali più discussi d'Italia e mette in discussione l'indipendenza degli organi di controllo.

Read more »