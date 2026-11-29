Attacchi aerei dell'esercito birmano nello stato di Rakhine e Kayah causano 49 morti e oltre 90 feriti. La situazione si intensifica dopo la sentenza del Tribunale Internazionale su Rohingya.

Il 29 novembre 2024, una nuova ondata di violenza ha colpito la Birmania, provocando decine di vittime civili in due distincti stati ribelli. Secondo quanto riferito da residenti locali e operatori umanitari, attacchi aerei e tiri d'artiglieria dell'esercito hanno ucciso 49 persone e ferito più di 90 nelle regioni di Rakhine e Kayah. Questi eventi hanno segnato un momento particolarmente critico nella lunga e sanguinosa guerra civile che continua a destabilizzare il paese asiatico.

Dettaglio degli Attacchi in Rakhine e Kayah

Nello stato occidentale di Rakhine, un caccia militare ha eseguito due attacchi separati contro la città di Mrauk-U, attualmente controllata dal gruppo ribelle Arakan Army. Il portavoce dell'organizzazione ha riportato che aree circa delle 16:00 e alle 19:50, ora locale, l'aereo ha sganciato quattro bombe da 500 libbre. Un operatore umanitario ha confermato che questi bombardamenti hanno causato la morte di circa 28 civili, inclusi bambini e residenti anziani, e hanno ferito circa altre 30 persone. La precisione e la frequenza degli attacchi hanno lasciato le comunità locali in stato di shock, con infrastrutture civili gravemente danneggiate.

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Contemporaneamente, nello stato orientale di Kayah, noto anche come Stato di Karenni, una combinazione di attacchi aerei, droni e artiglieria ha colpito il villaggio di Mobye. Questo attacco è avvenuto a mezzogiorno, quando residenti e sfollati si stavano preparando per partecipare a un matrimonio vicino al confine con lo Stato di Shan. I testimoni oculari hanno dichiarato che l'assalto ha causato la morte di 21 persone, tra cui bambini della scuola materna e di prima elementare, ferendo oltre 60 altre persone. La presenza di minori tra le vittime ha sollevato immediata condanna internazionale per la violazione delle norme umanitarie.

Reazioni dei Ribelli e Contesto Giuridico

Il Consiglio esecutivo provvisorio dello Stato di Karenni, il governo de facto guidato dai ribelli, ha emesso una dichiarazione ufficiale condannando l'attacco come un crimine di guerra. Questa posizione riflette la crescente tensione diplomatica tra il regime militare e le forze di opposizione, nonché la comunità internazionale. La Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) ha recentemente stabilito che la Birmania ha commesso genocidio contro la minoranza Rohingya, una decisione che avviene a solo una settimana dalla data degli attacchi più recenti. Questa sentenza ha aggiunto un significativo peso politico alle accuse di crudeltà indiscriminata mosse contro l'esercito.

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La reazione dei ribelli non si è limitata alle dichiarazioni. L'Arakan Army, che controlla Mrauk-U, ha continuato a documentare gli attacchi, sottolineando l'uso di armi pesanti in aree densamente popolate. Le accuse di crimini di guerra sono ulteriormente rafforzate dalla natura dei bombardamenti, che hanno colpito obiettivi civici in pieno giorno. L'internazionalizzazione della crisi è ora un tema centrale, con sempre più paesi che chiedono la fine delle ostilità e il rispetto dei diritti umani fondamentali per tutte le etnie coinvolte nel conflitto.

Impatto Umanitario e Prospettive Future

La crisi umanitaria in Birmania sta raggiungendo livelli senza precedenti, aggravata dalla continuità degli attacchi. Il 29 novembre è arrivato a pochi giorni da un precedente attacco aereo nella regione centrale di Magway, avvenuto giovedì, che ha ucciso almeno 30 persone, inclusi bambini, in un complesso scolastico. Questa sequenza di violenze indica una strategia militare aggressiva che mira a reprimere le ribellioni locali con forza bruta, ignorando le chiamate alla pace lanciate dalle organizzazioni dei diritti umani. L'impatto sulle popolazioni civili è devastante, con intere comunità costrette a fuggire dalle loro case.

La guerra civile in Birmania, scoppiata dopo il colpo di Stato militare del 2021, ha causato la morte di circa 100.000 persone e lo sfollamento di oltre 3,5 milioni di cittadini. Questi numeri riflettono l'ampiezza del disastro umanitario, che colpisce trasversalmente tutte le regioni del paese. La situazione rimane estremamente fluida, con l'esercito che continua a lanciare offensive in diverse aree controllate dai ribelli. Le prospettive per una risoluzione pacifica rimangono incerte, dato che nessuna delle parti sembra disposta a fermare le ostilità. La comunità internazionale osserva con preoccupazione l'escalation, temendo un'ulteriore destabilizzazione della regione e un aumento dei flussi di rifugiati verso i paesi confinanti. Il destino delle vittime dei recenti attacchi rimane al centro del dibattito globale sulla responsabilità militare e sulla protezione dei civili in tempo di guerra.