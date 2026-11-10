Birmania chiede agli Usa di potenziare investimenti terre rare contro Cina

Il governo militare birmano sollecita Washington ad accelerare gli investimenti nelle miniere di terre rare, settore dominato dalla Cina, per rafforzare la sicurezza nazionale americana.

Il governo guidato dai militari della Birmania, noto anche come Myanmar, sta esercitando pressioni decisive sugli Stati Uniti per intensificare il coinvolgimento diplomatico ed economico nel Paese, con un focus specifico sul settore estrattivo delle terre rare. Questa richiesta nasce dall'esigenza di contrastare la crescente egemonia economica della Cina, che domina attualmente la produzione e la lavorazione di questi minerali critici fondamentali per l'industria tecnologica globale. L'iniziativa mira a trasformare la relazione bilaterale, finora segnata da tensioni post-colpo di Stato, in una solida alleanza strategica basata sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento.

Strategia Usa e Priorità dei Minerali Critici

Il Dipartimento di Stato americano ha recentemente pubblicato un documento strategico che delinea un piano dettagliato per espandere la propria influenza regionale e garantire l'accesso ai giacimenti di terre rare della Birmania. Questa mossa segue mesi di colloqui riservati tenuti con i funzionari birmani, segnando un cambiamento di rotta significativo rispetto alle precedenti politiche di isolamento. Washington sta cercando di bilanciare le preoccupazioni per la governance democratica con le necessità strategiche della sicurezza nazionale, riconoscendo che la diversificazione delle fonti di approvvigionamento è vitale per evitare la dipendenza da un singolo fornitore estero.

Also read Guerra ai cavi sottomarini: la Cina minaccia le rotte digitali del Pacifico

La DCI Group, una prestigiosa società di lobbying con sede a Washington, ha pubblicato una newsletter lunedì scorso che riassume la posizione ufficiale del ministero dell'Informazione della Birmania. Secondo l'analisi fornita, gli Stati Uniti dovrebbero considerare la Birmania come una priorità assoluta per i minerali critici, andando oltre la semplice gestione delle sfide diplomatiche tradizionali. Questa prospettiva evidenzia come i minerali rappresentino il terreno naturale per far crescere un rapporto più profondo tra i due Paesi, collegando direttamente il potenziale economico birmano agli interessi strategici e di approvvigionamento degli Stati Uniti.

Dipendenza dalla Cina e Controllo dei Giacimenti

La Birmania, dilaniata da una guerra civile ininterrotta dal colpo di Stato militare avvenuto nel 2021, si colloca come una delle principali fonti mondiali di terre rare pesanti. La maggior parte di queste risorse viene attualmente esportata in Cina, dove vengono trasformate in magneti altamente speciali utilizzati in una vasta gamma di prodotti high-tech. Tra questi figuri i veicoli elettrici, le turbine eoliche e numerosi altri dispositivi essenziali per la transizione energetica globale. La Cina controlla circa il 90% della produzione mondiale di magneti a terre rare, basandosi parzialmente sulle materie prime importate direttamente dalla Birmania, il che conferisce a Pechino un vantaggio industriale quasi insuperabile.

Advertisement

Recientemente, la Cina ha stretto il controllo statale sul settore delle terre rare, consolidando ulteriormente la propria posizione di dominio. I principali siti produttivi della Birmania, localizzati nella regione settentrionale del Kachin, sono sotto il controllo della Kachin Independence Army. Questo gruppo ribelle, che combate da tempo contro l'esercito birmano, gode del sostegno politico ed economico di Pechino. Questa situazione crea un complicato scenario geopolitico in cui gli interessi economici della Cina sono radicati nelle aree governate dai ribelli, rendendo difficile per altre potenze estere stabilire una presenza diretta senza causare instabilità regionali.

Obiettivi di Investimento e Reazioni Diplomatiche

La nuova strategia di Washington prevede di garantire almeno tre accordi commerciali o di investimento di valore superiore ai 5 milioni di dollari ciascuno per le aziende americane. Tuttavia, le autorità birmane considerano questi target modesti rispetto all'enorme potenziale minerario del Paese e alle dichiarazioni ufficiali degli Stati Uniti sulla volontà di competere con la Cina. La DCI Group ha sottolineato che la Cina ha trascorso anni a costruire la propria posizione nel settore delle risorse birmane, e che le sue aziende e gli intermediari detengono vantaggi competitivi che non saranno facilmente soppiantati da nuovi interventi occidentali.

Il Presidente Donald Trump ha recentemente ribadito che le terre rare rappresentano una priorità di sicurezza nazionale, impegnando miliardi di dollari in diverse aziende per cercare di allentare la stretta di Pechino su questo settore strategico. Nonostante gli sforzi americani, la Birmania continua a cercare modi per diversificare le sue partnership economiche. Il governo militare ha reclutato la società di lobbying l'anno scorso proprio per aiutare a ricostruire i legami con Washington, cercando di invertire le sanzioni imposte dopo il colpo di Stato del 2021, tra cui il congelamento degli assets presso la Federal Reserve Bank of New York.