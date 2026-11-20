Il Ministero degli Esteri birmano esprime forte delusione per la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia che conferma il genocidio contro i Rohingya, sottolineando la mancanza di all'unanimità del verdetto.

Il Ministero degli Esteri del Myanmar ha manifestato una netta posizione di opposizione alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, definita come una fonte di profonda delusione. La decisione del tribunale ONU ha accertato che le forze di sicurezza del paese hanno condotto operazioni di genocidio sponsorizzate dallo Stato ai danni della minoranza musulmana Rohingya. Questa presa di posizione ufficiale arriva immediatamente dopo la pubblicazione del verdetto, che imputa gravi crimini di guerra e contro l'umanità all'esercito birmano durante il periodo 2016-2018.

La posizione ufficiale del Governo Birmano

Nel suo comunicato ufficiale diramato venerdì, il Ministero degli Esteri ha esplicitamente dichiarato che la sentenza emessa giovedì dalla Corte suprema delle Nazioni Unite rappresenta un dispiacere significativo per il governo. La diplomazia birmana ha cercato di sminuire la portata del verdetto sottolineando un aspetto procedurale specifico: la decisione non è stata presa all'unanimità. Il ministero ha fatto notare che la sentenza è stata accompagnata da pareri dissenzienti, indicando che i giudici non sono concordi su tutti i punti del verdetto. Questa specifica osservazione è stata utilizzata per suggerire una mancanza di consenso totale sulla gravità delle accuse di genocidio.

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Verdetto su Esecuzioni e Violenze nello Stato Rakhine

La Corte Internazionale di Giustizia ha stabilito con fermezza che l'esercito del Myanmar ha compiuto esecuzioni di massa, atti di violenza sessuale e incendi dolosi ai danni della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste conclusioni derivano dall'analisi dettagliata degli eventi verificatisi nel nord della regione durante gli anni 2016, 2017 e 2018. Le accuse, promosse originariamente dal Gambia, hanno portato il tribunal dell'Aia a riconoscere un disegno sistematico di distruzione del gruppo etnico. I fatti accertati includono campagne militari coordinate che hanno causato la morte di centinaia di civili e la distruzione di interi villaggi, costringendo una massiccia fuga di rifugiati verso il Bangladesh.

La difesa delle operazioni antiterrorismo

Di fronte alle accuse di intento genocida, la difesa ufficiale del Myanmar ha delineato una teoria differente basata sulla necessità di sicurezza nazionale. Il Ministero degli Esteri ha sostenuto che le operazioni condotte nel nord dello Stato di Rakhine nel periodo 2016-2018 non erano motivate da un intento di genocidio. Secondo la posizione birmana, tali azioni sono state intraprese esclusivamente come risposta diretta ad attacchi terroristici diffusi e violenti lanciati contro le forze di sicurezza statali. Il governo ha descritto le operazioni come misure di controterrorismo necessarie e proporzionate alla minaccia ricevuta.

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Limitazione di Tempo e Ampiezza delle Operazioni

Nel tentativo di ridurre la percezione di una campagna sistematica, il ministero ha insistito sul fatto che le operazioni militari hanno avuto una portata e una durata estremamente limitate. La comunicazione ufficiale specifica che le azioni sono durate solo per pochi giorni, negando quindi la persistenza necessaria per configurare un genocidio di stato. La narrazione ufficiale sottolinea che la breve durata delle campagne esclude la pianificazione a lungo termine tipica dei programmi di sterminio. Questaargomentazione mira a dipingere gli eventi come episodi isolati e reattivi piuttosto che come parte di una strategia di eliminazione etnica duratura.

Impatto Politico e Conseguenze Internazionali

La reazione diplomatica del Myanmar evidenzia la profonda polarizzazione internazionale riguardo alla crisi dei Rohingya e alla responsabilità dello Stato. La condanna della sentenza da parte di un alto funzionario, come evidenziato dalla partecipazione di Ko Ko Hlaing all'udienza, mostra la determinazione del governo ad ignorare le pressioni legali esterne. Questa posizione sfida il precedente creato dall'azione del Gambia, dimostrando che i meccanismi della giustizia internazionale possono fallire nell'ottenere l'adesione totale dei soggetti accusati. Il dissenso interno alla Corte stessa offre al Myanmar un argomentazione tecnica per continuare a contestare le responsabilità senza ammettere colpe dirette, mantenendo la narrazione della difesa contro il terrorismo come pilastro della propria politica estera.