Il governo militare birmano definisce la decisione dell'ASEAN ingiusta e sbilanciata, accusando il blocco regionale di trattamento discriminatorio per la negazione della piena rappresentanza nei vertici.

Il governo della Birmania, sostenuto dall'esercito, ha lanciato una durissima critica contro l'Associazione delle Nazioni dell'Asia Sudorientale definendo la recente decisione del blocco regionale come "ingiusta e sbilanciata". L'accusa principale riguarda un presunto trattamento discriminatorio che ha portato alla negazione della piena rappresentanza del Paese asiatico durante i summit dell'organizzazione, un passo che le autorità di Naypyidaw considerano una violazione dei principi di uguaglianza e rispetto reciproco che dovrebbero caratterizzare le relazioni diplomatiche. La reazione ufficiale è arrivata sabato, segnando un ulteriore deterioramento dei rapporti tra il regime militare e i paesi membri dell' ASEAN.

Dettagli sulla controversia di Manila

Il Ministero degli Esteri della Birmania ha specificato che la decisione emessa durante il 49° vertice dell'ASEAN tenutosi a Manila non riflette in modo adeguato le misure positive che il governo sostiene di aver adottato per migliorare la situazione interna. I leader riuniti alla capitale filippina hanno dichiarato che il ripristino graduale della piena rappresentanza politica birmana sarebbe possibile solo in presenza di progressi concreti rispetto a un consenso in cinque punti. Tale quadro di riferimento è stato creato specificamente per porre fine alla crisi politica nata dopo il colpo di Stato, ma le autorità birmane ritengono che i loro sforzi siano stati ignorati o svalutati durante le deliberazioni.

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Posizioni in contrasto sui diritti umani

La dichiarazione del Ministero degli Esteri ha definito discriminatoria l'esclusione della Birmania dai vertici dell'ASEAN, sostenendo che le opinioni del paese sono state spesso disregardate e che i diritti di piena rappresentanza sono stati sistematicamente negati. Il governo militare ha ribadito pubblicamente che non esistono "prigionieri politici" in Birmania, affermando invece che oltre 126.000 detenuti hanno beneficiato di grazia o amnistia dal momento del colpo di Stato. Questa affermazione contrasta drasticamente con le stime fornite dalle Nazioni Unite e dalle principali organizzazioni per i diritti umani, che documentano l'esistenza di migliaia di prigionieri politici incarcerati per motivi legati alla resistenza politica e civile contro il regime.

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Impatto e prossimi passi

La dichiarazione ufficiale ha fatto seguito alle osservazioni rilasciate mercoledì dal Parlamento dal presidente Min Aung Hlaing, sostenuto dai militari, il quale ha annunciato che la sua amministrazione sta riconsiderando i propri rapporti con l'ASEAN, pur confermando che continuerà a dialogare con i singoli membri. La Birmania versa in una profonda instabilità dal momento in cui l'esercito ha rovesciato il governo eletto guidato dalla vincitrice del Premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi, scatenando un conflitto civile che l'ONU stima abbia causato 100.000 vittime e oltre 3,5 milioni di sfollati interni. Questa crisi umanitaria e politica continua a essere il contesto principale in cui si svolgono le negoziazioni diplomatiche e le tensioni con la comunità internazionale.