La giunta militare della Birmania fissa le elezioni suppletive per il 4 aprile. Si voterà in 55 circoscrizioni, incluse aree di conflitto, a un anno dal golpe.

La commissione elettorale nominata dal regime militare birmano ha annunciato ufficialmente che le elezioni suppletive si terranno il 4 aprile del prossimo anno. Questo voto sarà cruciale per assegnare i seggi vacanti in cinquantacinque circoscrizioni, segnando un nuovo capitolo di polarizzazione nel Paese.

Dettagli Tecnici Del Voto

La competizione elettorale per i seggi vacanti si svolgerà esclusivamente in cinquantaquattro circoscrizioni, come riportato dai media statali Global New Light of Myanmar. La data è stata fissata con certezza per il quattro aprile, aprendo una fase politica definita dal governo militare ma fortemente contestata dalla comunità internazionale.

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Le elezioni generali precedenti, tenutesi tra dicembre e gennaio, avevano visto una vittoria schiacciante del Partito dell'Unione, della Solidarietà e dello Sviluppo, sostenuto dall'esercito. Tale risultato si è verificato in assenza di qualsiasi opposizione credibile, consolidando il potere della giunta. La votazione precedente ha interessato六百 novantadue circoscrizioni, con centoundici escluso per l'assenza di controllo militare.

Posizioni E Contesti Politici

Le Nazioni Unite e numerosi paesi occidentali hanno definito le elezioni precedenti una farsa, un giudizio che continua a influenzare la legittimità delle nuove consultazioni. Questa condanna ha direttamente portato l'attuale capo della giunta Min Aung Hlaing a assumere la carica di presidente del Paese.

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Il contesto è stato segnato da un colpo di Stato avvenuto nel 2021, che ha innescato una guerra civile estesa e violenta. Questo conflitto ha causato circa centomila morti e ha costretto oltre tre milioni e mezzo di persone a lasciare le loro case in tutto il territorio nazionale.

Nonostante la tensione, la giunta ha incluso diverse aree nei nuovi seggi da assegnare, tra cui comuni della regione di Sagaing e degli stati di Chin e Shan. Queste zone presentano una forte presenza di forze di resistenza antimilitariste, rendendo la situazione di sicurezza estremamente complessa per eventuali candidati o osservatori.

Impatto E Prossimi Passi

Lo stato di Rakhine, una regione turbolenta al confine con il Bangladesh, non sarà inclusa nelle prossime consultazioni elettorali. In quest'area, le forze dell'esercito regolare sono attualmente impegnate in feroci combattimenti contro l'esercito ribelle dell'Arakan, impedendo qualsiasi attività politica ordinata.

L'esclusione di Rakhine evidenzia la frammentazione del controllo territoriale da parte della giunta. Le aree esclude o fortemente contestate mostrano come le strutture elettorali possano essere imposte solo dove il consenso o la forza militare sono dominanti.

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Le prossime settimane vedranno la preparazione logistica per i cinquantaquattro seggi. L'attenzione internazionale si concentrerà sulla partecipazione effettiva e sulla sicurezza dei processi nelle regioni diSagaing e Chin, dove le opposizioni armate continuano a sfidare l'autorità centrale.