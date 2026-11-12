Birmania: il blackout di Starlink paralizza resistenza e servizi essenziali

La connessione satellitare di Starlink in Birmania è instabile. Questo blackout impatta scuole, ospedali e sistemi di allerta anti-aerei nella resistenza.

La fornitura di connessione internet tramite satellite gestita da SpaceX ha subito un'interruzione critica nelle aree della Birmania sotto il controllo della resistenza. Questo disservizio compromette sistemi vitali per la sopravvivenza civile e la coordinazione militare nelle zone di conflitto.

Interruzione di Starlink a Maw Chi

Un recente attacco aereo ha colpito la miniera di tungsteno di Maw Chi, situata vicino al confine con la Thailandia, senza che venisse emesso alcun avviso preventivo. L'incidente del primo settembre ha causato cinque morti e sei feriti tra i minatori, rivelando il malfunzionamento del sistema di allerta basato su Starlink.

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Due terminali utilizzati per il monitoraggio erano stati disconnessi, lasciando la struttura esposta ai bombardamenti della giunta militare. La miniera, storicamente la più grande al mondo durante il dominio britannico, è diventata un obiettivo strategico cruciale.

Meccanismo di allerta e perdita di vita

I ribelli avevano sviluppato un sofisticato meccanismo di protezione civile osservando le attività degli aeroporti vicini. Quando la giunta militare decollava con aerei da combattimento, un operatore avvisava immediatamente la popolazione presente nella miniera.

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Questa rete di sicurezza consentiva ai lavoratori di raggiungere rifugi sicuri prima dei raid aerei. La rottura di questa catena di comunicazione ha avuto conseguenze tragiche e immediate per i civili presenti nella zona.

Pressioni di Washington e blackout diffusi

Dal luglio scorso, SpaceX ha disattivato una serie di terminali in diverse regioni controllate dai ribelli. La società ha spiegato di agire su pressione del governo degli Stati Uniti per contrastare i centri di frode online nel paese.

Il Dipartimento di Stato collabora con Washington per bloccare queste attività illecite, cercando al contempo di mantenere l'accesso per gli usi legittimi. Tuttavia, non esiste una lista pubblica o trasparente di utenti autorizzati.

Impatto su sanità ed educazione nel NUG

Il governo democratico in esilio NUG utilizza i collegamenti satellitari per gestire scuole e ospedali a distanza. Questa soluzione è necessaria perché le strutture fisiche grandi attirerebbero l'attenzione dell'aviazione della giunta.

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La disattivazione progressiva dei terminali sta costringendo gli studenti ad abbandonare le lezioni e limitando l'accesso degli operatori sanitari agli specialisti internazionali. Il costo elevato dei dispositivi, fino a 8.500 dollari ciascuno, impedisce l'adattamento rapido da parte delle forze ribelli.