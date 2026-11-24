L'officina i-walk vicino al confine thailandese fornisce protesi a sopravvissuti alle mine in Birmania. I dati Onu confermano un'emergenza umanitaria con centinaia di vittime civili nel 2026.

Un'officina nascosta vicino al confine tra Thailandia e Myanmar fornisce protesi artificiali ai sopravvissuti alle mine antiuomo in Birmania. Il progetto i-walk, fondato dall'infermiera Ngu War War Hlaing, assiste chi ha subito amputazioni nel conflitto civile.

Pee Litt, ventottenne sopravvissuto alle mine, e Tha Ye, diciannovenne, hanno posato per le foto dopo aver ricevuto le protesi il 21 ottobre 2026. Entrambi hanno perso una gamba a Bago, in Birmania, nel gennaio 2026.

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Le mine sono una scelta tattica per entrambi i lati. Il Ministero della Difesa e i gruppi di resistenza le usano per proteggere le posizioni. Le vittime civili crescono ogni giorno in questa nazione devastata.

I Dati sulle Vittime delle Mine nel 2026

Il Landmine Monitor ha riportato che il Myanmar ha registrato il numero più alto di vittime nel mondo per il terzo anno consecutivo nel 2025. Gli incidenti con le mine uccidono o feriscono milleottocentonovantuno persone ogni anno.

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Le Nazioni Unite confermano che almeno quattrocentottantasei civili, inclusi cento tredici bambini, sono morti o feriti nei primi sei mesi del 2026. Questo dato evidenzia l'urgenza di interventi umanitari immediati nel paese.

Il Ruolo dell'Officina i-Walk e Ngu War War Hlaing

L'officina i-walk è gestita dall'infermiera Ngu War War Hlaing in una location segreta vicino al confine thailandese. Il centro ha fornito protesi a centoquarantacinque persone ferite nel conflitto nel suo paese d'origine.

Oltre il novanta per cento dei pazienti è vittima di mine antiuomo. L'atelier aiuta chi non può raggiungere i centri della Croce Rossa nelle zone controllate dall'esercito. Le protesi migliorano la mobilità di chi ha perso arti.

Storia di Pee Litt e Tha Ye

Pee Litt comandava un plotone di combattenti della resistenza quando un esplosione gli ha strappato la gamba destra sotto il ginocchio. Aveva sempre saputo che una mina avrebbe potuto causare questa perdita irreparabile al suo fianco.

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Tha Ye è sopravvissuto allo stesso ordigno distruttivo nello stesso mese. La perdita di un arto ha cambiato per sempre la vita di questi giovani sopravvissuti. Ora camminano grazie a tecnologie avanzate create nel laboratorio.

La Situazione Umanitaria in Birmania

La guerra civile ha ucciso oltre cento mila persone e spostato oltre tre milioni e mezzo di rifugiati. Il conflitto ha contaminato quasi due terzi del territorio birmano con ordigni esplosivi. Niente è più sicuro per i civili.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha assistito mille settecentotrenta sopravvissuti tra il 2021 e il 2025. I centri di riabilitazione sono solo nelle città. I sopravvissuti devono viaggiare per una settimana per ricevere aiuto.