Bisceglie, autopsia su Patrizia Lamanuzzi: segni di strangolamento, probabile lite violenta prima della tragedia

L'autopsia sul corpo di Patrizia Lamanuzzi, morta a Bisceglie dopo essere precipitata dal quinto piano di un palazzo, rivela segni di strangolamento. Le indagini della Procura di Trani ricostruiscono gli ultimi momenti di vita della donna, ipotizzando un violento litigio con il marito, che si sarebbe poi suicidato.

I risultati preliminari dell'autopsia sul corpo di Patrizia Lamanuzzi, la donna di 54 anni tragicamente scomparsa a Bisceglie , gettano nuova luce sui drammatici eventi che hanno segnato i suoi ultimi istanti di vita.

Gli esami, disposti dalla Procura di Trani per ricostruire l'esatta dinamica del femminicidio seguito da suicidio, avrebbero evidenziato la presenza di segni di strangolamento sul corpo della vittima. Questo macabro dettaglio, emerso dai laboratori di Medicina legale del Policlinico di Bari, si aggiunge al quadro già agghiacciante di una violenta lite degenerata in tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni, suffragate dai reperti autoptici, Patrizia e il marito, che stavano attraversando un periodo di separazione, avrebbero avuto un'accesa discussione. Le testimonianze raccolte, in particolare quella di una vicina di casa, suggeriscono che la donna abbia tentato di chiedere aiuto poco prima di precipitare dal quinto piano del loro appartamento. L'ipotesi investigativa più accreditata è che sia stata il marito a spingerla, per poi togliersi la vita con le stesse modalità poco dopo.

La vicina ha inoltre riferito che la coppia non conviveva più da circa due mesi nell'abitazione, teatro di gran parte della loro vita matrimoniale, e che i loro figli risiedono uno a Trani e l'altro all'estero, quindi lontani dalla situazione domestica.

La vicenda, a quanto pare, era nota solo a un ristretto cerchio di parenti e amici stretti. Non risultano segnalazioni di problematiche familiari né agli uffici dei Servizi sociali del Comune né alle forze dell'ordine. Non sono mai giunte denunce o richieste di soccorso al numero di emergenza 112.

Un'unica circostanza che potrebbe vagamente ricondurre a tensioni domestiche risale a un paio di anni fa, quando la donna si sarebbe presentata al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino lamentando forti stati d'ansia, successivi a violenti scontri verbali in famiglia.

Nel frattempo, i militari del Nucleo investigativo hanno proceduto al sequestro dell'appartamento in cui è avvenuto il delitto e dell'automobile in uso all'uomo, al fine di raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.





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