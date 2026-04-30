Bisceglie, cameriere ucciso in un ristorante: possibile errore durante un agguato

Un uomo di 62 anni, Angelo Pizzi, è stato ucciso a Bisceglie in un ristorante. L'ipotesi è che sia stato colpito per errore durante un agguato destinato al titolare del locale. Indagini in corso per collegamenti con un precedente omicidio.

Una serata di terrore ha sconvolto la tranquilla cittadina di Bisceglie , nel nord barese, dove un uomo è stato brutalmente ucciso all'interno di un ristorante situato in via Gramsci.

L'evento, avvenuto in circostanze ancora poco chiare, ha immediatamente mobilitato le forze dell'ordine e il personale medico di emergenza. La vittima, identificata come Angelo Pizzi, un uomo di 62 anni impiegato come cameriere presso il locale, si trovava all'interno del ristorante quando è stato colpito da numerosi colpi di arma da fuoco.

Le prime indagini suggeriscono che l'omicidio potrebbe non essere stato diretto contro di lui, ma piuttosto un tragico errore: Pizzi si sarebbe trovato sulla traiettoria dei proiettili destinati al titolare del ristorante. La dinamica precisa dell'accaduto è ancora oggetto di indagine, e gli inquirenti stanno vagliando diverse ipotesi, tra cui una lite degenerata o un agguato premeditato.

Testimoni riferiscono di aver udito una quindicina di colpi sparati da due individui con il volto coperto, i quali sono entrati nel ristorante e sono fuggiti immediatamente dopo l'attacco. La scena del crimine è stata isolata e gli investigatori stanno raccogliendo prove e testimonianze per ricostruire l'esatta sequenza degli eventi e identificare i responsabili. La presenza sul posto di carabinieri, polizia e personale del 118 testimonia la gravità della situazione e l'immediata risposta delle autorità.

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Bari, si concentrano ora sulla possibile connessione tra questo omicidio e un altro delitto avvenuto a Bisceglie lo scorso 19 aprile, quello di Filippo Scavo, anch'esso ucciso a colpi di arma da fuoco in una discoteca. Questa ipotesi, se confermata, potrebbe indicare un contesto più ampio di criminalità organizzata e fa presupporre che l'omicidio di Angelo Pizzi possa essere legato a faide interne o a regolamenti di conti.

Gli investigatori stanno analizzando attentamente i possibili collegamenti tra le due vittime e i loro eventuali legami con ambienti criminali. La Sezione scientifica dei carabinieri sta effettuando rilievi accurati all'interno del ristorante e nelle aree circostanti alla ricerca di tracce utili alle indagini, come bossoli, impronte digitali o altri elementi che possano portare all'identificazione degli autori dell'agguato.

L'attenzione è rivolta anche alla ricerca di telecamere di sorveglianza presenti nella zona che possano aver ripreso i momenti dell'attacco o l'auto dei fuggitivi. La collaborazione tra le diverse forze dell'ordine è fondamentale per garantire un'indagine efficace e per assicurare alla giustizia i responsabili di questo efferato crimine. La comunità locale è sconvolta e chiede a gran voce che vengano fatti luce su quanto accaduto e che i colpevoli siano puniti.

L'omicidio di Angelo Pizzi solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza nella zona e sulla possibile presenza di infiltrazioni criminali. La sua morte, se confermata l'ipotesi dell'errore, rappresenta un tragico esempio di come la violenza indiscriminata possa colpire persone innocenti, coinvolte involontariamente in dinamiche criminali che non le riguardano direttamente. La figura di Pizzi, descritto da chi lo conosceva come un uomo laborioso e rispettato, aggiunge un ulteriore elemento di tristezza e indignazione a questa vicenda.

Le autorità competenti hanno assicurato che faranno tutto il possibile per chiarire la verità e per garantire la sicurezza dei cittadini. L'indagine è in corso a 360 gradi, e non si esclude alcuna pista. Si stanno interrogando testimoni, si stanno analizzando tabulati telefonici e si stanno effettuando controlli su persone sospette.

La Dda di Bari sta monitorando attentamente la situazione e sta coordinando le attività investigative per assicurare che vengano individuati tutti i responsabili, non solo i mandanti e gli esecutori materiali dell'omicidio, ma anche eventuali complici o persone che abbiano contribuito a creare un clima di violenza e illegalità. La speranza è che questa indagine possa portare alla luce la verità e a ristabilire un senso di sicurezza e tranquillità nella comunità di Bisceglie





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