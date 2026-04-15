Bisceglie, tragedia in famiglia: donna muore precipitando dal balcone, sospettato il marito

Tragedia nel nord Barese. Una donna di 54 anni, Patrizia Lamanuzzi, è morta precipitando dal balcone di casa a Bisceglie. A spingerla, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato il marito, Luigi Gentile, con cui stava per separarsi. La coppia aveva avuto litigi accesi e si profila un femminicidio seguito da suicidio.

Bisceglie piange Patrizia Lamanuzzi, una donna di 54 anni la cui vita è stata brutalmente interrotta nel mattino di oggi, dopo una tragica caduta dal balcone di casa. La scena raccapricciante si è svolta intorno alle sette, mentre una pioggia battente bagnava i corpi immobili sulla rampa del garage condominiale, coperti da coperte termiche. A spingere Patrizia nel vuoto sarebbe stato il marito, Luigi Gentile, di sette anni più anziano.

La coppia, che aveva due figli di cui uno residente in Svizzera, stava attraversando un difficile periodo di separazione. Secondo le prime ricostruzioni, una lite particolarmente accesa questa mattina avrebbe visto le voci trasformarsi in urla disperate. Patrizia sarebbe corsa sul terrazzino, lanciando un grido d'aiuto prima di precipitare dal quinto piano. Il suo destino si è intrecciato tragicamente con quello del suo quasi ex marito, in quella che si profila come un terribile caso di femminicidio seguito da suicidio. A fornire dettagli sulla dinamica è stata una vicina di casa, che ha riferito come la coppia non convivesse più nell'appartamento da circa due mesi e che i figli fossero distanti, uno a Trani e l'altro all'estero. Patrizia lavorava come impiegata in un negozio del centro commerciale di Molfetta, mentre Luigi era un agricoltore con impieghi anche in una ferramenta. Le testimonianze dei conoscenti dipingono un quadro di litigi frequenti, caratterizzati da insulti e urla. "Lui aveva un caratteraccio, lei invece era una bella persona: aveva sempre il sorriso sulle labbra nonostante la situazione matrimoniale complessa", sussurrano alcuni residenti. Le incomprensioni e i contrasti si sarebbero accumulati, trasformandosi in ostacoli insormontabili fino alla decisione di divorziare. Si dice che i documenti per la fine del matrimonio dovessero essere firmati a breve. I figli della coppia sono stati informati dai carabinieri. Quello residente a Trani ha raggiunto rapidamente l'abitazione, mentre l'altro, che vive in Svizzera, è attualmente in viaggio. Le indagini condotte dal Nucleo investigativo e dalla tenenza dei carabinieri di Bisceglie mirano a chiarire ogni aspetto della tragica vicenda. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma purtroppo il loro intervento è risultato vano. La Procura di Trani ha disposto l'autopsia sui corpi, che sono stati trasportati presso l'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari. L'auto del 61enne e l'appartamento della donna sono stati posti sotto sequestro. Dalle prime verifiche, nell'abitazione non sembrano esserci segni di effrazione e tutto appare in ordine. La difficile situazione coniugale era nota principalmente ai parenti più stretti e ad alcuni amici. Nessuna segnalazione di problematiche familiari era mai giunta ai Servizi sociali del Comune né alle forze dell'ordine, né richieste di aiuto al 112. "Sono incredula e mi mancano le parole", ha commentato una donna visibilmente scossa, che aveva lavorato con Patrizia e la ricordava come una persona straordinaria e sempre sorridente nonostante le avversità. Sui social network, un parente ha scritto "Ciao cara cugina", mentre un altro utente ha espresso la speranza che Patrizia sia l'ultima vittima di "inspiegabili vite spezzate". La figura di Patrizia Lamanuzzi emerge dalle parole dei suoi conoscenti come quella di una donna forte, che affrontava le difficoltà con resilienza, come testimoniato da un suo vecchio post su Facebook: "Sono Patrizia. La vita è dura, ma lo sono anch'io. Non so cosa mi riserva la vita, non smetterò mai di amarla. Il meglio deve ancora venire". Un messaggio di speranza che stride dolorosamente con l'epilogo tragico della sua esistenza





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