Bisol1542 lancia al Vinitaly le 'Cuvée Eroiche': Prosecco al calice per l'HoReCa

Debutto al Vinitaly per le nuove 'Cuvée Eroiche' di Bisol1542, Prosecco ideato per il servizio al calice nel canale HoReCa. Due nuove referenze, Brut ed Extra Dry, che ampliano l'offerta della storica cantina, puntando su versatilità e immediatezza per i consumatori.

Debutto al Vinitaly per due nuove versioni di Prosecco espressamente concepite per il servizio al calice nel canale HoReCa. Si tratta delle ' Cuvée Eroiche ', Bisol Brut e Bisol Extra Dry, due ulteriori referenze che si aggiungono all'ampia gamma di vini della storica cantina Bisol1542 , con l'intento di offrire vini immediati, facili da riconoscere e versatili negli abbinamenti. Da wine bar, ristoranti e hotel, i consumatori avranno così la possibilità di scegliere la loro bollicina preferita, senza l'impegno di acquistare l'intera bottiglia.

Il progetto si fonda su una tecnica enologica specifica che prevede l'utilizzo di una porzione di mosto prima della seconda fermentazione. Secondo l'azienda, questa scelta permette di valorizzare la componente aromatica, conferendo al vino fragranza e freschezza. Il risultato sono due vini distintivi, identitari, ciascuno con le proprie caratteristiche uniche. Il Brut, dal punto di vista gastronomico, si abbina perfettamente a piatti delicati che giocano su differenti consistenze, mentre l'Extra Dry, con il suo sorso pieno ed equilibrato tra freschezza e morbidezza, si sposa bene anche con piatti più elaborati come, ad esempio, il vitello tonnato. Anche la scelta del packaging, realizzato con acquerello, non è casuale, in quanto comunica al consumatore immediatezza e territorialità, richiamando l'origine del prodotto.

L'introduzione di queste Cuvée è considerata lo sviluppo naturale di un percorso iniziato dodici anni fa con l'ingresso di Bisol1542 nel Gruppo Lunelli. Questo evento ha generato una serie di investimenti strategici e, contemporaneamente, ha rafforzato l'impegno verso la sostenibilità, un aspetto fondamentale per l'azienda.

Matteo Bruno Lunelli, presidente di Bisol1542 e CEO del Gruppo, ha dichiarato che l'arrivo delle due nuove etichette rappresenta un'evoluzione naturale del percorso di crescita iniziato nel 2014. Le Cuvée Eroiche incarnano oggi la sintesi di un percorso e offrono una risposta concreta all'evoluzione dei consumi, proponendo al canale HoReCa un'offerta distintiva e contemporanea per il servizio al calice. L'azienda pone particolare attenzione al mercato HoReCa, riconoscendone l'importanza strategica e le crescenti esigenze dei consumatori. La scelta di creare vini specifici per il servizio al calice riflette la volontà di soddisfare le richieste di un pubblico sempre più esigente e interessato a scoprire nuove proposte enologiche. L'obiettivo è quello di fornire un'esperienza di degustazione completa, che permetta di apprezzare appieno le caratteristiche del Prosecco Bisol1542, offrendo al contempo un'opzione flessibile e accessibile. L'introduzione di queste nuove referenze rappresenta un'ulteriore conferma dell'impegno di Bisol1542 a innovare e a mantenere alta la qualità dei suoi prodotti. L'azienda continua a investire in ricerca e sviluppo per rispondere alle tendenze del mercato e soddisfare le aspettative dei suoi clienti.

Questo lancio al Vinitaly evidenzia la volontà di Bisol1542 di rafforzare la propria presenza nel settore HoReCa, un canale di distribuzione cruciale per la promozione e la vendita dei vini di qualità. L'azienda mira a consolidare la sua reputazione come produttore di Prosecco di eccellenza, offrendo una gamma di prodotti adatta a soddisfare le diverse esigenze dei consumatori e dei professionisti del settore. Il successo di Bisol1542 è legato a una combinazione di tradizione, innovazione e rispetto per il territorio, valori che si riflettono in ogni bottiglia prodotta. Con le Cuvée Eroiche, Bisol1542 conferma la sua capacità di anticipare le tendenze del mercato e di offrire soluzioni creative e di alta qualità. L'attenzione al dettaglio, dalla produzione alla presentazione, è un elemento distintivo dell'azienda, che si impegna a garantire un'esperienza di degustazione indimenticabile. L'azienda ha dimostrato una forte capacità di adattamento alle esigenze del mercato, proponendo soluzioni mirate e prodotti che rispondono alle aspettative dei consumatori più attenti. La gamma di vini Bisol1542 è ampia e diversificata, in grado di soddisfare ogni palato, dagli amanti delle bollicine a coloro che preferiscono vini fermi. Le Cuvée Eroiche sono un'aggiunta preziosa a questa offerta, rafforzando la posizione di Bisol1542 come leader nel settore del Prosecco.





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