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Bitcoin sotto i 60mila dollari: speculazione e incertezza regolatoria

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Bitcoin sotto i 60mila dollari: speculazione e incertezza regolatoria
BitcoinCriptovaluteSpeculazione
📆6/7/2026 2:55 AM
📰ilmessaggeroit
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Il Bitcoin crolla sotto i 60.000 dollari, mentre la regolamentazione delle criptovalute rischia di slittare al 2027. La guerra con le banche si intensifica.

Il Bitcoin è crollato sotto la soglia psicologica dei 60.000 dollari, segnando un nuovo capitolo nella sua turbolenta storia. Nato nel 2009 con la promessa di una moneta peer-to-peer alternativa al denaro delle banche centrali e lontana dai controlli dei governi, oggi il Bitcoin si è trasformato in uno strumento speculativo fortemente fluttuante.

I pagamenti con Bitcoin sono pochissimi a livello globale: in El Salvador, dove è moneta legale, non superano il 5%. La criptovaluta ha recuperato qualche centinaio di dollari, tornando sopra i 60.000, ma è ben lontana dal record storico del 6 ottobre 2025, quando aveva chiuso a 126.272 dollari. Dall'inizio dell'anno ha perso il 37% del suo valore, con gli investitori che hanno ritirato circa 4.000 miliardi di dollari dai Bitcoin scambiati sul mercato americano.

Il fondatore, noto per aver esortato a "vendere un rene ma tenersi un Bitcoin", ha venduto una piccola quantità di criptovaluta, innescando un sell-off continuato venerdì dopo che i dati sul mercato del lavoro hanno fatto salire i rendimenti dei Treasury e allontanato la liquidità dai prodotti più speculativi come le criptovalute. Allo stesso tempo, il denaro degli speculatori si sta spostando verso l'intelligenza artificiale e le tre attesissime IPO in arrivo nei prossimi mesi: SpaceX, Anthropic e OpenAI.

Questa fuga di capitali ha ulteriormente aggravato la pressione sul Bitcoin, che ora fatica a trovare un supporto stabile. La regolamentazione delle criptovalute, un punto cruciale che il governo deve prendere in considerazione, potrebbe slittare addirittura al 2027, lasciando l'intero sistema in una zona grigia. È in corso una guerra con le banche, che stanno cercando di evitare che il provvedimento venga approvato.

Il CEO di JP Morgan, Jamie Dimon, ha dichiarato che la proposta è "piena di cavolate", suscitando la replica della senatrice repubblicana Cynthia Lummis, a capo della sottocommissione che si occupa di banche e monete digitali: "O non ha letto la proposta di legge o vuole disinformare le persone". In questo clima di incertezza, il futuro del Bitcoin resta appeso a un filo, tra speculazione, ostacoli normativi e la concorrenza di nuovi settori tecnologici

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Bitcoin Criptovalute Speculazione Regolamentazione Jamie Dimon

 

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