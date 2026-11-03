Bitonto, aggressione a due fratelli titolari di pasticceria per lite in fila

Bitonto, due fratelli titolari della pasticceria Gimino sono stati aggrediti con un gancio d'acciaio. La causa: il rispetto della fila. Dettagli e denuncia.

Due fratelli titolari della pasticceria Gimino a Bitonto, Giuseppe e Vincenzo Santoruvo, sono stati brutalmente aggrediti nelle vicinanze del loro negozio. L'incidente, avvenuto la domenica 1° novembre, ha visto i due uomini subire una rissa violenta da parte di due aggressori arrivati in auto. L'episodio è stato denunciato immediatamente alle autorità competenti per perseguire legalmente i responsabili.

Dettagli dell'aggressione a Bitonto

La dinamica dell'attacco è stata ricostruita direttamente dai fratelli Santoruvo attraverso la loro rappresentanza legale. Attorno alle 5:30 del 1° novembre, un giovane si è presentato nel locale con la pretesa di essere servito immediatamente, ignorando gli altri clienti in attesa. La richiesta è stata rifiutata con fermezza, portando l'individuo a reagire con insulti e minacce prima di allontanarsi. Circa un'ora dopo il suo ingresso, il giovane è rientrato accompagnato da un complice per vendicarsi.

Also read Juventus-Napoli 2-0: le pagelle e i dettagli della vittoria

Al momento del rientro dei fratelli Santoruvo da un giro di consegne, i due aggressori, transitati a bordo di un'utilitaria di colore grigio, li hanno affrontati. L'attacco è avvenuto alle spalle, con i due uomini colpiti ripetutamente con pugni, calci e, particolarmente grave, con un gancio d'acciaio. La violenza della percosso ha lasciato gravi conseguenze fisiche ai due fratelli, costringendoli a richiedere cure mediche e a coinvolgere le forze dell'ordine per le successive indagini.

Il ruolo della videosorveglianza

Le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della pasticceria Gimino sono fondamentali per l'inchiesta in corso. I fratelli Santoruvo, assistiti dall'avvocato Antonio Saracino, hanno consegnato i filmati ai carabinieri della stazione di Bitonto. Questi materiali riprendono chiaramente le fasi iniziali della lite e l'aggressione violenta, fornendo agli investigatori prove decisive per identificare i responsabili e ricostruire la catena degli eventi.

Advertisement

L'analisi dei video è attualmente in corso, con i carabinieri impegnati nell'identificazione precisa dei due individui coinvolti nell'attacco. La presenza delle telecamere ha permesso di documentare l'uso di armi improbabili in una rissa comune, come il gancio d'acciaio, aggravando la gravità del reato. Le autorità stanno accelerando le verifiche per procedere con gli arresti o gli ammonimenti necessari, dato il forte risalto mediatico dell'episodio.

Contesto e reazioni alla vicenda

La vicenda ha sollevato ulteriore attenzione mediatica grazie al riferimento alla commedia romantica italiana "Noi, un po' meglio", interpretata da Elio Germano e Maria Chiara Giannetta. Il titolo del film, che esplora le dinamiche familiari e le sfide quotidiane, risuona ironicamente con la violenza subita dai fratelli Santoruvo. L'accostamento tra la narrazione cinematografica e la realtà criminosa di Bitonto ha amplificato la narrazione pubblica dell'evento.

Nonostante il richiamo al contesto culturale e cinematografico, il cuore della questione rimane la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme civili. La lite per il mancato rispetto della fila è diventata il pretesto per una violenza gratuita e sproporzionata. La comunità locale attende con attesa i risultati delle indagini, sperando in una risoluzione rapida e nella condanna dei responsabili per garantire giustizia ai fratelli Santoruvo e ripristinare la tranquillità nel quartiere di Bitonto.