Un esperimento svedese ha creato una patologia fittizia, la bixonimia, per testare l'affidabilità dei modelli linguistici dell'IA. L'inganno ha avuto successo, diffondendosi online e ingannando sia il pubblico che la comunità scientifica.

Due anni fa, in questo periodo, il web ha finalmente offerto una risposta a tutti coloro che non riuscivano a spiegarsi quella strana malattia agli occhi che insorge dopo aver passato troppo tempo davanti agli schermi.

Si inizia a sentire prurito intorno ai bulbi oculari, le palpebre possono assumere una leggera sfumatura rosata e se si effettuano ricerche online digitando questi sintomi, ci si imbatte in articoli scientifici che descrivono come potrebbe trattarsi di “bixonimia”, ovvero “una rara iperpigmentazione legata all’esposizione alla luce blu”. Tale condizione, secondo le fonti, colpirebbe circa “1 persona su 90mila” e al momento “si sa ancora pochissimo” su questa patologia, “diventata un argomento di crescente interesse nella comunità dermatologica”, scrivono autori che, in realtà, sono frutto di fantasia, come Lazljiv Izgubljenovic, Nao Tippet, Betsy Thurberg, Andi Deep o altri sedicenti “esperti in materia”. Se, tuttavia, invece di strofinarsi gli occhi dopo aver cercato una cura in rete, li aprissimo, allora scopriremmo una verità ben diversa: la bixonimia non esiste, è una malattia completamente inventata. Allo stesso modo, non esistono gli autori di quello che è un falso paper scientifico e nemmeno i convegni sulla malattia: le immagini dei meeting sono state generate dall'intelligenza artificiale. Un dato di fatto, però, resta: si tratta della prima patologia fittizia interamente concepita dagli scienziati, ma, grazie all’IA, molte persone hanno creduto che fosse reale, convincendosi di esserne affette. La storia di questo disturbo creato dal nulla ha inizio poco prima della primavera del 2024. Il 15 marzo di due anni fa, un team di ricercatori dell’Università svedese di Göteborg, guidati dalla professoressa Osmanovic Thunström, decide di condurre un esperimento per capire se i modelli linguistici su larga scala (LLM), quelli dei chatbot, avrebbero assorbito determinate informazioni false per poi ridistribuirle come vere. Viene quindi inventata la patologia cutanea, creato un nome e definiti i suoi possibili sintomi, e il tutto viene caricato in rete utilizzando piattaforme preprint, cioè di articoli non sottoposti a revisione paritaria, e sul social network accademico SciProfiles. Ulteriori approfondimenti vengono pubblicati su siti come Medium e, per rendere più credibile l’operazione, viene usato il nome di un finto autore, “Lazljiv Izgubljenovic”, corredato da una foto generata, ovviamente, dall’IA. Nonostante si tratti di un processo di pura invenzione, tutto viene studiato nel dettaglio: ad esempio, Thunström racconta solo ora alla rivista Nature che il termine “bixonimia” è stato scelto perché apparisse chiaramente assurdo alla comunità medica (il termine “mania” è associato a disturbi psichiatrici, non dermatologici), ma non per i chatbot. L’obiettivo è infatti capire come i sistemi di intelligenza artificiale formulino la loro 'conoscenza'. 'Volevo vedere - spiega - se riuscivo a creare una condizione medica che non esisteva nel database”. L’esperimento ha avuto un successo clamoroso: in breve tempo, i principali sistemi di intelligenza artificiale hanno iniziato a replicare le informazioni inventate come se fossero reali. Addirittura, i falsi articoli scientifici sono stati poi citati in pubblicazioni sottoposte a revisione paritaria, dimostrando ancora una volta le lacune attuali nelle pubblicazioni peer-review, che troppo spesso includono testi generati dall’intelligenza artificiale. La stessa Thunström sottolinea come alcuni ricercatori citino senza nemmeno leggere gli articoli originali. Malgrado gli studi frutto della fantasia fossero pieni di indizi – ad esempio, venivano ricondotti all’Asteria Horizon University o alla Nova City California, che non esistono –, l’inganno ha funzionato sia nella comunità scientifica sia tra tutti coloro che, convinti di essere affetti da questa patologia, hanno cercato informazioni in rete. Se qualcuno avesse letto attentamente le analisi inventate, forse avrebbe “aperto gli occhi”, almeno di fronte agli strani ringraziamenti finali, in cui si legge: “si ringrazia Maria Bohm dell'Accademia della Flotta Stellare per la sua gentilezza e generosità nel contribuire con le sue conoscenze e il suo laboratorio a bordo della USS Enterprise” e vengono citati finanziamenti “dell'Università della Compagnia dell'Anello”. Il sistema ideato dall’Università svedese è però riuscito a ingannare tutti. I chatbot più utilizzati, da Copilot di Microsoft Bing a Gemini di Google, hanno infatti iniziato a riportare informazioni sulla bixonimia definendola “una condizione intrigante e relativamente rara” oppure “causata da un'eccessiva esposizione alla luce blu”, consigliando agli utenti di consultare un oculista. Perplexity AI e ChatGPT di OpenAI, inizialmente, hanno diffuso dati percentuali su chi poteva esserne affetto e hanno descritto i sintomi a chi digitava specifiche domande su pruriti o iperpigmentazione delle palpebre





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