Black Doves, Keira Knightley e Ben Whishaw: la serie tra spie, sicari e segreti

In Black Doves Keira Knightley e Ben Whishaw interpretano una spia e un sicario coinvolti nella scomparsa di Reed, capo dell'organizzazione di spionaggio della serie.

Keira Knightley e Ben Whishaw sono i protagonisti di Black Doves, serie in sei episodi in cui interpretano rispettivamente Helen Webb, una spia, e Sam Young, un sicario. Lo show prende il nome dall'organizzazione di spionaggio guidata da Reed, il personaggio interpretato da Sarah Lancashire, e mescola azione, dramma, umorismo nero e spionaggio.

La trama ruota attorno alla scomparsa di Reed, figura al vertice dell'organizzazione. Un evento inaspettato costringe Helen Webb e Sam Young a mettersi sulle sue tracce, mettendo in discussione tutto ciò che i due personaggi credevano di sapere.

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Black Doves e il rapporto tra spia e sicario

Il legame tra Helen Webb e Sam Young viene descritto come un'amicizia piuttosto tossica. Sam, secondo la descrizione della serie, non dovrebbe rispondere quando sul display compare il numero di Helen, eppure lo fa, perché quelle telefonate gli salvano la vita più volte.

Knightley spiega che tra i due personaggi esiste una sorta di debito reciproco, riassunto nella formula 'Io salvo te, tu salvi me'. La stessa attrice sottolinea però che entrambi sono arrivati a un punto in cui l'intesa è piuttosto logora, e questo rende il rapporto il cuore della narrazione.

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Helen Webb tra famiglia e informazioni segrete

Helen Webb conduce una doppia vita: è la madre e la moglie di un segretario di Stato che si prepara a diventare primo ministro, ma è anche un'informatrice segreta. Knightley definisce questa tensione la sfida che rende il ruolo entusiasmante.

Secondo l'attrice, il lavoro consiste nel capire come queste figure possano essere al tempo stesso persone amorevoli che si prendono cura degli altri e killer spietati che mentono costantemente. Knightley ricorda che gli esseri umani sono un misto di bene, male e sfumature intermedie, e considera stimolante interpretare personaggi che incarnano tutto questo in modo così aperto.

Ben Whishaw e il conflitto morale di Sam Young

Whishaw sostiene che la scrittura porti ogni elemento a un livello di conflitto estremo. Secondo l'attore, Helen e Sam vogliono essere fedeli l'uno all'altra e si vogliono un bene immenso, ma compiono anche azioni terribili, mentre Sam è tormentato e traumatizzato da ciò che ha fatto.

Whishaw racconta di aver provato grande empatia per il suo personaggio durante le riprese, fino a desiderare che Sam riuscisse a sopravvivere. L'attore ammette che si tratta di un desiderio strano per un pluriomicida, ma afferma di aver voluto davvero che Sam trovasse un po' di pace.

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Perché il mix di spionaggio e umorismo nero convince

Secondo i protagonisti, ciò che tiene insieme la serie è la dinamica umana e professionale tra Helen Webb e Sam Young. È questo rapporto, più che il solo intreccio di spionaggio, a dare forza ai sei episodi.

La serie alterna scene d'azione a momenti di umorismo nero, ma il nucleo resta la ricerca di Reed e il confronto dei protagonisti con segreti e intrighi che li costringono a rivedere le proprie certezze. Nel racconto dei due attori, il pubblico viene quindi invitato a seguire due personaggi colpevoli e allo stesso tempo profondamente legati tra loro.